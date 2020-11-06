30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Su terminiu ąsočiu
Juoda / sidabrinė
1,2 l talpa
2–15 puodelių
Automatinis išjungimas
Šis kokybiškas nedūžtantis nerūdijančiojo plieno terminis ąsotis išlaiko kavos aromatą ir temperatūrą ilgiau nei 2 val. Dėl dvigubo izoliacinio sluoksnio net 2 val. palaikoma ne mažesnė kaip 65 °C kavos temperatūra.
Terminiame ąsotyje yra sumontuotas lengvai valdomas išmanusis užraktas. Dėl šio užrakto, išėmus ąsotį iš kavos virimo aparato, kavos aromatas ir temperatūra ilgai išlieka nepakitę.
Per sumaltą kavą pilamas koncentruotas vandens srautas, todėl atsiskleidžia geriausias šios sumaltos kavos aromatas.
4.7
iš 5
10
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Skorrou
06/11/2020
Україна
Співвідношення ціна-якість на вищому рівні!!!
Даною кавомашиною користуюся давно. Приготовлена кава класна, готується не дуже довго, якість матеріалів на високому рівні, легке обслуговування та ще є багато інших плюсів про які зі мною погодяться люди, що користувалися такою кавоваркою. Більше того, троє моїх друзів спробувавши проготовлену мною каву в цьому апараті, також придбали собі такий девайс)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Кава Gaia HD7546/20 Кавоварка з крапельним фільтром, глек-термос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Кава Gaia HD7546/20 Кавоварка з крапельним фільтром, глек-термос
Josefina4928
04/05/2021
Česká republika
Výrobek je perfektni, popis pravdivý
Tento výrobek bych doporučila všem!!! Splnil všechny mé požadavky. V termokonvičce opravdu káva vydrží dlouho v příjemné teplotě. Děkuji
Argumentai už
Ráno připravíme v kávovaru kávu a do večera teplou popíjíme. Skvělé, děkujeme.
Argumentai prieš
Nenalezeny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Kativas
19/05/2020
Česká republika
kávovar
Tento překapávač jsme si pořídili na chatu. Umeleme kávu a necháme překapat. Díky termosce vydrží káva dlouho teplá a každý si může během dne kdykoliv nalít. Čištění je velmi snadné. Doporučuji
Argumentai už
káva vydrží dlouho teplá a voňavá
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Po 2 valandų kavos temperatūra siekia 65 °C