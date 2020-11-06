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  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
  • Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas

„Café Gaia“Filtruotos kavos virimo aparatas, termoąsotis

HD7546/20

4.7
| (10) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas
Išskirtinio dizaino „Café Gaia“ kavos virimo aparatas gamina puikią kavą. Terminis ąsotis išlaiko kavos aromatą ir temperatūrą ilgiau nei 2 val.*.
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Terminis ąsotis, kuriame kava lieka karšta ilgiau nei 2 val.*

Skani karšta kava ir išskirtinis dizainas

  • Su terminiu ąsočiu

  • Juoda / sidabrinė

  • 1,2 l talpa

  • 2–15 puodelių

  • Automatinis išjungimas

Nerūdijančiojo plieno terminis ąsotis su dvigubu izoliaciniu sluoksniu išlaiko temperatūrą

Nerūdijančiojo plieno terminis ąsotis su dvigubu izoliaciniu sluoksniu išlaiko temperatūrą

Šis kokybiškas nedūžtantis nerūdijančiojo plieno terminis ąsotis išlaiko kavos aromatą ir temperatūrą ilgiau nei 2 val. Dėl dvigubo izoliacinio sluoksnio net 2 val. palaikoma ne mažesnė kaip 65 °C kavos temperatūra.

Terminis ąsotis su išmaniuoju užraktu išsaugo aromatą

Terminis ąsotis su išmaniuoju užraktu išsaugo aromatą

Terminiame ąsotyje yra sumontuotas lengvai valdomas išmanusis užraktas. Dėl šio užrakto, išėmus ąsotį iš kavos virimo aparato, kavos aromatas ir temperatūra ilgai išlieka nepakitę.

Naudojamas koncentruotas vandens srautas, todėl kavos skonis sodrus

Naudojamas koncentruotas vandens srautas, todėl kavos skonis sodrus

Per sumaltą kavą pilamas koncentruotas vandens srautas, todėl atsiskleidžia geriausias šios sumaltos kavos aromatas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

10

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Співвідношення ціна-якість на вищому рівні!!!

Даною кавомашиною користуюся давно. Приготовлена кава класна, готується не дуже довго, якість матеріалів на високому рівні, легке обслуговування та ще є багато інших плюсів про які зі мною погодяться люди, що користувалися такою кавоваркою. Більше того, троє моїх друзів спробувавши проготовлену мною каву в цьому апараті, також придбали собі такий девайс)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Кава Gaia HD7546/20 Кавоварка з крапельним фільтром, глек-термос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Кава Gaia HD7546/20 Кавоварка з крапельним фільтром, глек-термос

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek je perfektni, popis pravdivý

Tento výrobek bych doporučila všem!!! Splnil všechny mé požadavky. V termokonvičce opravdu káva vydrží dlouho v příjemné teplotě. Děkuji

Argumentai už

Ráno připravíme v kávovaru kávu a do večera teplou popíjíme. Skvělé, děkujeme.

Argumentai prieš

Nenalezeny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

kávovar

Tento překapávač jsme si pořídili na chatu. Umeleme kávu a necháme překapat. Díky termosce vydrží káva dlouho teplá a každý si může během dne kdykoliv nalít. Čištění je velmi snadné. Doporučuji

Argumentai už

káva vydrží dlouho teplá a voňavá

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

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Atsakomybės apribojimai

  1. Po 2 valandų kavos temperatūra siekia 65 °C