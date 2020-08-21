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Nutraukta gamyba
Klasikinis pieno putų plakiklis
Juoda
Savo patogumui galite rinktis maltą kavą arba kavos tabletes
„Saeco“ rankinis espreso aparatas pagamintas iš aukštos kokybės ir patvarios korpuso medžiagos.
Naujų kavos miltelių ar vandens įpylimas, filtro ar nuvarvėjimo padėklo ištuštinimas. Visi skyreliai yra tiesiogiai pasiekiami, todėl juos labai patogu naudoti.
4.5
iš 5
12
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Mira21
21/08/2020
Україна
Чудовий апарат
Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн
Argumentai už
Все сподобалося
Argumentai prieš
Не має
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Eleseya
20/08/2020
Україна
Чудова кавоварка для домашнього використання
У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.
Argumentai už
Довговічна та надійна
Argumentai prieš
Не виявлено
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
stepanko98
10/04/2019
Україна
Це дуже хороший апарат.
Апарат повністю відповідає зазначеним характеристикам, смачна кава, хороша піна.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка