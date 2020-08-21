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  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

„Philips“ Saeco PoemiaMechaninis espreso aparatas

HD8323/39

4.5
| (12) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
Su „Saeco“ mechaniniu espreso aparatu kavos mėgėjai gali tradiciškai paruošti tobulą kasdienės espreso puodelį. Patentuotas slėginis filtras „Crema“ kiekvieną kartą užtikrina ilgai formą išlaikančią skanią putą.
Peržiūrėti visas naudas

su slėginiu filtru „Crema“

Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Juoda

Tinka maltai kavai ir tabletėms

Tinka maltai kavai ir tabletėms

Savo patogumui galite rinktis maltą kavą arba kavos tabletes

Ilgaamžės aukštos kokybės medžiagos

Ilgaamžės aukštos kokybės medžiagos

„Saeco“ rankinis espreso aparatas pagamintas iš aukštos kokybės ir patvarios korpuso medžiagos.

Ergonomiškos kasdienės operacijos

Ergonomiškos kasdienės operacijos

Naujų kavos miltelių ar vandens įpylimas, filtro ar nuvarvėjimo padėklo ištuštinimas. Visi skyreliai yra tiesiogiai pasiekiami, todėl juos labai patogu naudoti.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

12

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий апарат

Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн

Argumentai už

Все сподобалося

Argumentai prieš

Не має

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

20/08/2020

Україна

Україна

Чудова кавоварка для домашнього використання

У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.

Argumentai už

Довговічна та надійна

Argumentai prieš

Не виявлено

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

10/04/2019

Україна

Україна

Це дуже хороший апарат.

Апарат повністю відповідає зазначеним характеристикам, смачна кава, хороша піна.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.