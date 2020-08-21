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Nutraukta gamyba
„Pure“
Juoda
Naudodami specialų „Crema“ filtrą tikrai pasigaminsite ilgai išliekančios skanios putos nepriklausomai nuo pasirinktos kavos.
Dėl aukšto slėgio išgaunamas visas kavos pupelių aromatas
Dėl šios praktiškos ypatybės galite laikyti puodelius ir stiklines tiesiog ant aparato – jie visada bus patogiai pasiekiami ir neužims vietos.
4.5
iš 5
12
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Mira21
21/08/2020
Україна
Чудовий апарат
Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн
Argumentai už
Все сподобалося
Argumentai prieš
Не має
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Eleseya
20/08/2020
Україна
Чудова кавоварка для домашнього використання
У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.
Argumentai už
Довговічна та надійна
Argumentai prieš
Не виявлено
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
stepanko98
10/04/2019
Україна
Це дуже хороший апарат.
Апарат повністю відповідає зазначеним характеристикам, смачна кава, хороша піна.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка