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Nutraukta gamyba
Klasė
Klasikinis pieno putų plakiklis
Nerūdijančiojo plieno / juoda
Savo patogumui galite rinktis maltą kavą arba kavos tabletes
Šiame „Saeco“ espreso kavos aparate įmontuotas klasikinis pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „Pannarello“ technologija. Jis skleidžia garus, todėl norėdami paruošti nuostabias pieno putas turite jį įmerkti į pieną. Pažadinkite savyje kavos ekspertą – paruoškite puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!
„Saeco“ rankinis espreso aparatas pagamintas iš aukštos kokybės ir patvarios korpuso medžiagos.
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Natatenia1980
10/04/2019
Україна
Рекоменду
Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
Kremi83
25/06/2020
България
Любимият уред у дома
Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️
Argumentai už
Страхотно кафе с каймак
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
K0505
15/01/2017
България
Отлични характеристики
Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина