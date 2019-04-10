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  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

Saeco PoemiaMechaninis espreso aparatas

HD8325/79

5
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
Su „Saeco“ mechaniniu espreso aparatu kavos mėgėjai gali tradiciškai paruošti tobulą kasdienės espreso puodelį. Patentuotas slėginis filtras „Crema“ kiekvieną kartą užtikrina ilgai formą išlaikančią skanią putą.
Peržiūrėti visas naudas

su slėginiu filtru „Crema“

Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną

  • Klasė

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Nerūdijančiojo plieno / juoda

Tinka maltai kavai ir tabletėms

Tinka maltai kavai ir tabletėms

Savo patogumui galite rinktis maltą kavą arba kavos tabletes

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Šiame „Saeco“ espreso kavos aparate įmontuotas klasikinis pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „Pannarello“ technologija. Jis skleidžia garus, todėl norėdami paruošti nuostabias pieno putas turite jį įmerkti į pieną. Pažadinkite savyje kavos ekspertą – paruoškite puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!

Ilgaamžės aukštos kokybės medžiagos

Ilgaamžės aukštos kokybės medžiagos

„Saeco“ rankinis espreso aparatas pagamintas iš aukštos kokybės ir patvarios korpuso medžiagos.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекоменду

Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

25/06/2020

България

България

Любимият уред у дома

Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️

Argumentai už

Страхотно кафе с каймак

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

15/01/2017

България

България

Отлични характеристики

Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

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