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„Philips“ Saeco Poemia Mechaninis espreso aparatas

Nutraukta gamyba

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„Philips“ Saeco PoemiaMechaninis espreso aparatas

HD8423/19

„Philips“ Saeco Poemia Mechaninis espreso aparatas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Poemia Manual Espresso machine HD8423/19 - English (US)

  • PDF fail., 937 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine

  • PDF fail., 818.8 kB
  • 14 March 2024

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