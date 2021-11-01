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  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

Saeco PoemiaMechaninis espreso aparatas

HD8423/28

4.5
| (31) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
Su „Saeco“ mechaniniu espreso aparatu kavos mėgėjai gali tradiciškai paruošti tobulą kasdienės espreso puodelį. Patentuotas slėginis filtras „Crema“ kiekvieną kartą užtikrina ilgai formą išlaikančią skanią putą.
Peržiūrėti visas naudas

su slėginiu filtru „Crema“

Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Balta

Tinka maltai kavai ir tabletėms

Tinka maltai kavai ir tabletėms

Savo patogumui galite rinktis maltą kavą arba kavos tabletes

Ilgaamžės aukštos kokybės medžiagos

Ilgaamžės aukštos kokybės medžiagos

„Saeco“ rankinis espreso aparatas pagamintas iš aukštos kokybės ir patvarios korpuso medžiagos.

Ergonomiškos kasdienės operacijos

Ergonomiškos kasdienės operacijos

Naujų kavos miltelių ar vandens įpylimas, filtro ar nuvarvėjimo padėklo ištuštinimas. Visi skyreliai yra tiesiogiai pasiekiami, todėl juos labai patogu naudoti.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

31

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

01/11/2021

Україна

Україна

Качественная и простая кофеварка

Данную кофеварку я приобрела в 2013 году для домашнего использования. Обычно, это около 2 чашек кофе в день. Все это время кофеварка работает исправно, хоть она и небольшая, но кофе варит очень вкусный! С помощью капучинатора получается шикарная пенка, не хуже чем, в именитых кофейнях.

Argumentai už

Компактная качественная кофемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8423/09 Ручна еспресо кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8423/09 Ручна еспресо кавомашина

13/11/2025

България

България

Машината е уникална!!!

Уникална и вълшебна е Кафе машината. Имам я от 12 години, ползвана е всеки ден. По вкусно кафе с каймак не съм пила. Препоръчвам я на всички които харесват качествено приготвено кафе.

Argumentai už

няма недостатъци

Argumentai prieš

няма такива

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

20/02/2025

България

България

Супер е

Невероятна машина. Използвам я повече от 10 години. Не съм пил по хубаво кафе с такъв каймак!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина

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