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Nutraukta gamyba
Klasikinis pieno putų plakiklis
Balta
Savo patogumui galite rinktis maltą kavą arba kavos tabletes
„Saeco“ rankinis espreso aparatas pagamintas iš aukštos kokybės ir patvarios korpuso medžiagos.
Naujų kavos miltelių ar vandens įpylimas, filtro ar nuvarvėjimo padėklo ištuštinimas. Visi skyreliai yra tiesiogiai pasiekiami, todėl juos labai patogu naudoti.
4.5
iš 5
31
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Irusya
01/11/2021
Україна
Качественная и простая кофеварка
Данную кофеварку я приобрела в 2013 году для домашнего использования. Обычно, это около 2 чашек кофе в день. Все это время кофеварка работает исправно, хоть она и небольшая, но кофе варит очень вкусный! С помощью капучинатора получается шикарная пенка, не хуже чем, в именитых кофейнях.
Argumentai už
Компактная качественная кофемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8423/09 Ручна еспресо кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8423/09 Ручна еспресо кавомашина
Сюто
13/11/2025
България
Машината е уникална!!!
Уникална и вълшебна е Кафе машината. Имам я от 12 години, ползвана е всеки ден. По вкусно кафе с каймак не съм пила. Препоръчвам я на всички които харесват качествено приготвено кафе.
Argumentai už
няма недостатъци
Argumentai prieš
няма такива
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Mikagd
20/02/2025
България
Супер е
Невероятна машина. Използвам я повече от 10 години. Не съм пил по хубаво кафе с такъв каймак!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8423/19 Ръчна кафемашина