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Nutraukta gamyba
Klasikinis pieno putų plakiklis
Nerūdijančiojo plieno / juoda
Savo patogumui galite rinktis maltą kavą arba kavos tabletes
„Saeco“ rankinis espreso aparatas pagamintas iš aukštos kokybės ir patvarios korpuso medžiagos.
Naujų kavos miltelių ar vandens įpylimas, filtro ar nuvarvėjimo padėklo ištuštinimas. Visi skyreliai yra tiesiogiai pasiekiami, todėl juos labai patogu naudoti.
4.7
iš 5
24
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Lego
21/06/2019
Україна
Відмінно
Люблю каву, а кавомашина мені допомогає. Вранці швидко можна приготувати. Легко миється.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8425/21 Ручна еспрессо-кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8425/21 Ручна еспрессо-кавоварка
Backo0oo
04/01/2021
България
Чудесна машина за ежедневна употреба
Ползвам машината по предназначение и не я почиствам маниакално. След 5 години употреба - все още работи без затруднения и нужда от поддръжка/сервиз
Argumentai už
Здрава и качествена, прави хубаво кафе
Argumentai prieš
Не е автоматизирана по никакъв начин
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
Енито
19/06/2020
България
Продукта е прекрасен
Кафемашината е страхотна. Препоръчвам я за всеки дом!
Argumentai už
Бързо загрява
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина