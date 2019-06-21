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  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

Saeco PoemiaMechaninis espreso aparatas

HD8425/19

4.7
| (24) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
Su „Saeco“ mechaniniu espreso aparatu kavos mėgėjai gali tradiciškai paruošti tobulą kasdienės espreso puodelį. Patentuotas slėginis filtras „Crema“ kiekvieną kartą užtikrina ilgai formą išlaikančią skanią putą.
Peržiūrėti visas naudas

Su slėginiu filtru „Crema“

Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Nerūdijančiojo plieno / juoda

Tinka maltai kavai ir tabletėms

Tinka maltai kavai ir tabletėms

Savo patogumui galite rinktis maltą kavą arba kavos tabletes

Ilgaamžės aukštos kokybės medžiagos

Ilgaamžės aukštos kokybės medžiagos

„Saeco“ rankinis espreso aparatas pagamintas iš aukštos kokybės ir patvarios korpuso medžiagos.

Ergonomiškos kasdienės operacijos

Ergonomiškos kasdienės operacijos

Naujų kavos miltelių ar vandens įpylimas, filtro ar nuvarvėjimo padėklo ištuštinimas. Visi skyreliai yra tiesiogiai pasiekiami, todėl juos labai patogu naudoti.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

24

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

21/06/2019

Україна

Україна

Відмінно

Люблю каву, а кавомашина мені допомогає. Вранці швидко можна приготувати. Легко миється.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8425/21 Ручна еспрессо-кавоварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8425/21 Ручна еспрессо-кавоварка

04/01/2021

България

България

Чудесна машина за ежедневна употреба

Ползвам машината по предназначение и не я почиствам маниакално. След 5 години употреба - все още работи без затруднения и нужда от поддръжка/сервиз

Argumentai už

Здрава и качествена, прави хубаво кафе

Argumentai prieš

Не е автоматизирана по никакъв начин

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

19/06/2020

България

България

Продукта е прекрасен

Кафемашината е страхотна. Препоръчвам я за всеки дом!

Argumentai už

Бързо загрява

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8425/19 Ръчна кафемашина

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