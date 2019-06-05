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Nutraukta gamyba
Klasikinis pieno putų plakiklis
Nerūdijantis plienas
Savo patogumui galite rinktis maltą kavą arba kavos tabletes
Naujų kavos miltelių ar vandens įpylimas, filtro ar nuvarvėjimo padėklo ištuštinimas. Visi skyreliai yra tiesiogiai pasiekiami, todėl juos labai patogu naudoti.
Šiame „Saeco“ espreso kavos aparate įmontuotas klasikinis pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „Pannarello“ technologija. Jis skleidžia garus, todėl norėdami paruošti nuostabias pieno putas turite jį įmerkti į pieną. Pažadinkite savyje kavos ekspertą – paruoškite puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!
4.6
iš 5
5
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
Мимоза
05/06/2019
България
Перфектно кафемашина
Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
анелия
22/02/2018
България
за един добър ден
сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
april10
14/08/2017
Slovenija
Kuha odlično kavo
Aparat se zelo hitro segreje na delovno temperaturo, tako omogoča kuhanje več kav zaporedoma. naredi krasno peno. Edino kar me moti je malo oteženo čiščenje ročke, pri uporabi kave za dve skodelici, je precej stisnjena.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat