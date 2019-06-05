GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
  • Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

„Philips“ Saeco PoemiaMechaninis espreso aparatas

HD8427/19

4.6
| (5) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį
Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
Su „Saeco Poemia“ aparatu kavos mėgėjai gali įprastai paruošti tobulos kasdienės espreso puodelį. Patentuotas slėginis filtras „Crema“ kiekvieną kartą užtikrina ilgai formą išlaikančią skanią putą.
Peržiūrėti visas naudas

su slėginiu filtru „Crema“

Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Nerūdijantis plienas

Tinka maltai kavai ir tabletėms

Tinka maltai kavai ir tabletėms

Savo patogumui galite rinktis maltą kavą arba kavos tabletes

Ergonomiškos kasdienės operacijos

Ergonomiškos kasdienės operacijos

Naujų kavos miltelių ar vandens įpylimas, filtro ar nuvarvėjimo padėklo ištuštinimas. Visi skyreliai yra tiesiogiai pasiekiami, todėl juos labai patogu naudoti.

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Šiame „Saeco“ espreso kavos aparate įmontuotas klasikinis pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „Pannarello“ technologija. Jis skleidžia garus, todėl norėdami paruošti nuostabias pieno putas turite jį įmerkti į pieną. Pažadinkite savyje kavos ekspertą – paruoškite puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

5

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

05/06/2019

България

България

Перфектно кафемашина

Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

22/02/2018

България

България

за един добър ден

сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

14/08/2017

Slovenija

Slovenija

Kuha odlično kavo

Aparat se zelo hitro segreje na delovno temperaturo, tako omogoča kuhanje več kav zaporedoma. naredi krasno peno. Edino kar me moti je malo oteženo čiščenje ročke, pri uporabi kave za dve skodelici, je precej stisnjena.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.