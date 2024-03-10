Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto ruošimas
Visos serijos
Daily Collection Garintuvas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HD9126/90
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
User Manual Philips Daily Collection Steamer
Quick start guide Philips Daily Collection Steamer
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti