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  • Atraskite nuostabiausius skonius
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  • Atraskite nuostabiausius skonius
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Nutraukta gamyba

Pure Essentials CollectionGarintuvas

HD9140/91

4.8
| (13) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
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„Philips“ garintuvas su žolelių / prieskonių sieteliu pagardina maistą maloniu žalumynų ir prieskonių aromatu. XL garinimo dubuo yra skirtas sriubai, troškiniams, košei, ryžiams bei kitam maistui. Tiesiog paspauskite laikmačio mygtuką ir mėgaukitės!
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Garintuvas su žolelių / prieskonių sieteliu

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  • 10 l, 900 W

  • Skaitm. laikmatis, numatyt. laikas

  • Žolel./priesk. siet., šilumos funkc.

  • Plastikinis / metalinis, juodas

Žolelių / prieskonių sietelis pagardina maisto skonį žalumynais ir prieskoniais

Žolelių / prieskonių sietelis pagardina maisto skonį žalumynais ir prieskoniais

Jei garindami naudosite unikalų „Philips“ žolelių / prieskonių sietelį, pagardinsite maistą maloniu žalumynų ir prieskonių aromatu. Tiesiog suberkite savo mėgstamiausių žalumynų ir prieskonių į sietelį ir leiskite garams atlikti likusį darbą. Garų karščiu skleidžiamas malonus žalumynų ir prieskonių aromatas, kuris pagardina maisto skonį.

Numatytasis optimalus laikas gaminti žuviai, daržovėms, ryžiams ir kt.

Numatytasis optimalus laikas gaminti žuviai, daržovėms, ryžiams ir kt.

Garinimas yra subtilus menas, dėl kurio „Philips“ garintuvas turi platų numatytų laikų pasirinkimą, kai tik pasiekiamas idealus garinimo laikas, garai automatiškai išsijungia. Tai padės jums gaminti įvairų maistą – įskaitant ryžius, kiaušinius, daržoves, vištieną ir žuvį – siekiant geriausių rezultatų ir išlaikant skonį bei vitaminus.

XL garinimo indas, skirtas sriubai, troškiniams, ryžiams ir pan. ruošti

XL garinimo indas, skirtas sriubai, troškiniams, ryžiams ir pan. ruošti

Naudodami XL garinimo dubenį galite ruošti įvairius patiekalus visai šeimai. XL garinimo dubuo skirtas sriuboms, troškiniams, ryžiams ir pan. ruošti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

13

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Довговічна пароварка

Придбав, коли народилися діти, для корисного збереження якості продуктів. Діти вже виросли, а ми й надалі використовуємо цю пароварку ( приблизно 9 років). Доволі корисна та довговічна пароварка для гарної якості життя

Argumentai už

Довгвічність використання, сбереження корисності продуктів

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

01/11/2019

Україна

Україна

Лучший способ для приготовления еды

Готовьте все что угодно! Легкий удобный и главное быстрый способ приготовления любых блюд

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

10/04/2019

Україна

Україна

З цією пароваркою можна готувати різні страви

Задоволені цим продуктом. Їжа смачна, а головне корисна. Потужна пароварка, в ній можна готувати кілька страв одночасно.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.