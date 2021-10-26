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Nutraukta gamyba
10 l, 900 W
Skaitm. laikmatis, numatyt. laikas
Žolel./priesk. siet., šilumos funkc.
Plastikinis / metalinis, juodas
Jei garindami naudosite unikalų „Philips“ žolelių / prieskonių sietelį, pagardinsite maistą maloniu žalumynų ir prieskonių aromatu. Tiesiog suberkite savo mėgstamiausių žalumynų ir prieskonių į sietelį ir leiskite garams atlikti likusį darbą. Garų karščiu skleidžiamas malonus žalumynų ir prieskonių aromatas, kuris pagardina maisto skonį.
Garinimas yra subtilus menas, dėl kurio „Philips“ garintuvas turi platų numatytų laikų pasirinkimą, kai tik pasiekiamas idealus garinimo laikas, garai automatiškai išsijungia. Tai padės jums gaminti įvairų maistą – įskaitant ryžius, kiaušinius, daržoves, vištieną ir žuvį – siekiant geriausių rezultatų ir išlaikant skonį bei vitaminus.
Naudodami XL garinimo dubenį galite ruošti įvairius patiekalus visai šeimai. XL garinimo dubuo skirtas sriuboms, troškiniams, ryžiams ir pan. ruošti.
4.8
iš 5
13
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Nautilus2279
26/10/2021
Україна
Довговічна пароварка
Придбав, коли народилися діти, для корисного збереження якості продуктів. Діти вже виросли, а ми й надалі використовуємо цю пароварку ( приблизно 9 років). Доволі корисна та довговічна пароварка для гарної якості життя
Argumentai už
Довгвічність використання, сбереження корисності продуктів
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
ostap49
01/11/2019
Україна
Лучший способ для приготовления еды
Готовьте все что угодно! Легкий удобный и главное быстрый способ приготовления любых блюд
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка
sedrftgyu
10/04/2019
Україна
З цією пароваркою можна готувати різні страви
Задоволені цим продуктом. Їжа смачна, а головне корисна. Потужна пароварка, в ній можна готувати кілька страв одночасно.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка