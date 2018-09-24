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  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
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  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis

Nutraukta gamyba

Avance CollectionGarintuvas

HD9170/91

3.6
| (11) Atsiliepimai
Subtilus garuose troškinto maisto skonis
„Philips“ garintuvo patiekalo ruošimo programa leidžia nustatyti tinkamą gaminimo trukmę skirtingiems produktams. Automatinis laikmatis praneša, kada ir kokia tvarka sudėti gaminimo indus – daugiau jokio pusžalio ar pervirto maisto. Tik skanūs patiekalai, pagaminti per optimalų laiką
Peržiūrėti visas naudas

Kiekvienas maistas gaminamas tinkamu laiku, kad patiekalas būtų dar skanesnis

Subtilus garuose troškinto maisto skonis

  • 9 l, 1 350 W

  • Skaitm. laikmatis, šildymo turbofunkc.

  • Žolel./priesk. siet., patiekalo progr.

  • Plastikinis / metalinis, juodas

Patiekalo ruošimo programa nustato optimaliausią gaminimo laiką kiekvienam gaminimo indui

Patiekalo ruošimo programa leidžia nustatyti tinkamą gaminimo trukmę kiekvienam indui atskirai. Daugiau jokio pusžalio ar pervirto maisto. Visi jūsų patiekalai bus paruošti puikiai ir tuo pačiu metu.

Žolelių ir prieskonių sietelis pagardina maistą žalumynais ir prieskoniais

Žolelių ir prieskonių sietelis pagardina maistą žalumynais ir prieskoniais

Jei garindami naudosite unikalų „Philips“ žolelių / prieskonių sietelį, pagardinsite maistą maloniu žalumynų ir prieskonių aromatu. Tiesiog įberkite savo mėgstamiausių žalumynų ir prieskonių į sietelį ir leiskite garams atlikti likusį darbą. Garų karščiu skleidžiamas malonus žalumynų ir prieskonių aromatas, kuris pagardina maistą.

9 l talpa ir išimamas apačioje esantis padėklas

9 l talpa ir išimamas apačioje esantis padėklas

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.6

iš 5

11

Atsiliepimai

4

24/09/2018

Polska

Polska

Pełnia zadowolenia

Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie. A wracając do prasowania - może dostanę sprzęt na prezent :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9170/91 Parowar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9170/91 Parowar

23/09/2018

Polska

Polska

Super działa - sukces

Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie a brzuszek urośnie. A wracając do żelazka - może dostanę od PHILIPSA prezent za reklamę :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9170/91 Parowar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9170/91 Parowar

07/04/2016

Polska

Polska

Idealny do przygotowania rodzinnych posiłków

Super sposób na przygotowanie zdrowych posiłków dla całej rodziny - i dorosłych i dzieci. Można przygotować cały obiad jednocześnie, można go także podgrzać dla spóźnialskich :) Cichutki, ładnie wygląda, łatwo się go myje. Produkt który polecamy całą rodziną!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9170/91 Parowar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9170/91 Parowar

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