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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
HD9170/91
9 l, 1 350 W
Skaitm. laikmatis, šildymo turbofunkc.
Žolel./priesk. siet., patiekalo progr.
Plastikinis / metalinis, juodas
Patiekalo ruošimo programa leidžia nustatyti tinkamą gaminimo trukmę kiekvienam indui atskirai. Daugiau jokio pusžalio ar pervirto maisto. Visi jūsų patiekalai bus paruošti puikiai ir tuo pačiu metu.
Jei garindami naudosite unikalų „Philips“ žolelių / prieskonių sietelį, pagardinsite maistą maloniu žalumynų ir prieskonių aromatu. Tiesiog įberkite savo mėgstamiausių žalumynų ir prieskonių į sietelį ir leiskite garams atlikti likusį darbą. Garų karščiu skleidžiamas malonus žalumynų ir prieskonių aromatas, kuris pagardina maistą.
3.6
iš 5
11
Atsiliepimai
ptoks
24/09/2018
Polska
Pełnia zadowolenia
Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie. A wracając do prasowania - może dostanę sprzęt na prezent :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9170/91 Parowar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9170/91 Parowar
ptoks
23/09/2018
Polska
Super działa - sukces
Zacznę od tego, że do zakupu zmusiło mnie zdrowie - podwyższony cholesterol. Szybko gotuje, a ilość pary jest większa niż mojego żelazka - chyba muszę kupić nowe. A może da się prasować parowarem. Szybko i łatwo przygotowuję cały obiad. Łatwość użycia parowaru pojemnik na przyprawy powoduje, że potrawy są całkiem smaczne. Aż się chce samo jeść. To teraz cholesterol spadnie a brzuszek urośnie. A wracając do żelazka - może dostanę od PHILIPSA prezent za reklamę :). A tak poważnie jestem całkowicie zadowolony.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9170/91 Parowar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9170/91 Parowar
pretorianie
07/04/2016
Polska
Idealny do przygotowania rodzinnych posiłków
Super sposób na przygotowanie zdrowych posiłków dla całej rodziny - i dorosłych i dzieci. Można przygotować cały obiad jednocześnie, można go także podgrzać dla spóźnialskich :) Cichutki, ładnie wygląda, łatwo się go myje. Produkt który polecamy całą rodziną!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9170/91 Parowar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9170/91 Parowar