Parowar użytkuję od blisko 4 lat i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie bez niego gotowania zwłaszcza przy małych dzieciach. Jedzenie jest smaczne soczyste a czas przygotowania krótki. Jednakże po niespełna 4 latach całkowicie pękła pokrywka parowaru natomiast kosze również zaczynają pękać co uniemożliwia prawidłowe użytkowanie. Dodam że części te myłam ręcznie i delikatnie. Bardzo kiepska jakość plastiku. Zaskakujący jest fakt że części zamienne (pokrywka + dwa kosze) to koszt prawie równy nowego parowaru!!! Szkoda że w dzisiejszych czasach gdy wydaje się że świadomość ekologiczna rośnie tak duża i wiarygodna marka nie dba o to by można było dokupić części zamienne a zmusza swoich klientów do wyrzucenia działającego mechanizmu i kupna nowego sprzętu. Przykre...