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Visos serijos

  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
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  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis
  • Subtilus garuose troškinto maisto skonis

Nutraukta gamyba

Avance CollectionGarintuvas

HD9190/30

4.1
| (9) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį
Subtilus garuose troškinto maisto skonis
Pasirinkite virėjo programą ir leiskite „Philips“ garintuvui paruošti maistą naudojant tobulus laiko ir temperatūros derinius – ryškiai žalias daržoves ar vientisą žuvies gabalėlį. Arba pasirinkite patiekalo ruošimo programą ir paruoškite jį per optimalų laiką.
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Gaminkite naudodami tobulus laiko ir temperatūros derinius

Subtilus garuose troškinto maisto skonis

  • 9 l, 2000 W

  • Skaitm. laikmatis, šildymo turbofunkc.

  • Žolel./priesk. siet., virėjo progr.

  • Metalinis, nerūdijančiojo plieno

Patiekalo ruošimo programa nustato optimaliausią gaminimo laiką kiekvienam gaminimo indui

Patiekalo ruošimo programa leidžia nustatyti tinkamą gaminimo trukmę kiekvienam indui atskirai. Daugiau jokio pusžalio ar pervirto maisto. Visi jūsų patiekalai bus paruošti puikiai ir tuo pačiu metu.

Virėjo programa nustato optimalią temperatūrą ir laiką

Pasirinkite virėjo programą, o garintuvas parinks optimalius laiko ir temperatūros derinius ir paruoš daržoves, žuvį, bulves ir ryžius.

Žolelių ir prieskonių sietelis pagardina maistą žalumynais ir prieskoniais

Žolelių ir prieskonių sietelis pagardina maistą žalumynais ir prieskoniais

Jei garindami naudosite unikalų „Philips“ žolelių / prieskonių sietelį, pagardinsite maistą maloniu žalumynų ir prieskonių aromatu. Tiesiog įberkite savo mėgstamiausių žalumynų ir prieskonių į sietelį ir leiskite garams atlikti likusį darbą. Garų karščiu skleidžiamas malonus žalumynų ir prieskonių aromatas, kuris pagardina maistą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

9

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2

15/01/2019

Polska

Polska

rewelacyjny parowar

Bardzo polecam, idealny dla 4 osobowej rodziny, szybko się gotuje.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9190/30 Parowar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9190/30 Parowar

09/11/2018

Polska

Polska

Produkt z wieloma zaletami godny polecenia

Produkt jest cichy, elegancki , mieści się w nim naprawdę dużo jedzenia: obiad dla 4 osób nie powinien być problemem :) zmieszczą się filety rybne, kawałki kurczaka , dużo warzyw, kasza,ryż jak i zupa również jest możliwa do ugotowania dzięki dodatkowej specjalnej miseczce. Obiady są smaczne jak i zdrowe ! Polecam :) godny swojej ceny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9190/30 Parowar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9190/30 Parowar

28/12/2015

Polska

Polska

najlepiej wydane pieniadze

osobiscie to juz drugi parowar w naszym domu, polecam kazdemu, swietnie przygotowywuje tzw. sticky rice, oraz kazdego rodzaju warzywa jak i miesa i ryby.....naprawde polecam, a dotego banalny w obsludze i szybko sie go myje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9190/30 Parowar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9190/30 Parowar

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.