30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
9 l, 2000 W
Skaitm. laikmatis, šildymo turbofunkc.
Žolel./priesk. siet., virėjo progr.
Metalinis, nerūdijančiojo plieno
Patiekalo ruošimo programa leidžia nustatyti tinkamą gaminimo trukmę kiekvienam indui atskirai. Daugiau jokio pusžalio ar pervirto maisto. Visi jūsų patiekalai bus paruošti puikiai ir tuo pačiu metu.
Pasirinkite virėjo programą, o garintuvas parinks optimalius laiko ir temperatūros derinius ir paruoš daržoves, žuvį, bulves ir ryžius.
Jei garindami naudosite unikalų „Philips“ žolelių / prieskonių sietelį, pagardinsite maistą maloniu žalumynų ir prieskonių aromatu. Tiesiog įberkite savo mėgstamiausių žalumynų ir prieskonių į sietelį ir leiskite garams atlikti likusį darbą. Garų karščiu skleidžiamas malonus žalumynų ir prieskonių aromatas, kuris pagardina maistą.
4.1
iš 5
9
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Ulia
15/01/2019
Polska
rewelacyjny parowar
Bardzo polecam, idealny dla 4 osobowej rodziny, szybko się gotuje.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9190/30 Parowar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9190/30 Parowar
paweelik23
09/11/2018
Polska
Produkt z wieloma zaletami godny polecenia
Produkt jest cichy, elegancki , mieści się w nim naprawdę dużo jedzenia: obiad dla 4 osób nie powinien być problemem :) zmieszczą się filety rybne, kawałki kurczaka , dużo warzyw, kasza,ryż jak i zupa również jest możliwa do ugotowania dzięki dodatkowej specjalnej miseczce. Obiady są smaczne jak i zdrowe ! Polecam :) godny swojej ceny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9190/30 Parowar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9190/30 Parowar
mariuszbaginski
28/12/2015
Polska
najlepiej wydane pieniadze
osobiscie to juz drugi parowar w naszym domu, polecam kazdemu, swietnie przygotowywuje tzw. sticky rice, oraz kazdego rodzaju warzywa jak i miesa i ryby.....naprawde polecam, a dotego banalny w obsludze i szybko sie go myje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9190/30 Parowar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9190/30 Parowar