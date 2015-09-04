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Nutraukta gamyba

Virdulys

HD9305/20

4.7

| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Sukurta ilgam

Metalinis elektrinis virdulys HD9305, pagamintas iš nerūdijančiojo plieno su JK sukurtu reguliatoriumi, yra saugus, patvarus ir ilgaamžis

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Nerūdijantysis plienas

Sukurta ilgam

  • 1,5 l

  • 2200 W

  • Šlifuoto metalo

Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno, saugus ir patvarus

Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno, saugus ir patvarus

Patvarus ir stilingas metalinis virdulys pagamintas iš tvirto nerūdijančiojo plieno tarnaus ilgai.

Virdulio reguliatorius sukurtas JK, saugus ir patikimas

Virdulio reguliatorius sukurtas JK, saugus ir patikimas

Virdulio reguliatorius sukurtas JK, saugus ir patikimas.

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

Labai geras produktas

naudojame jau ilgai, geras ,patvarus virdulys , visa šeima juo patenkinti labai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9305/21 Virdulys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9305/21 Virdulys

17/04/2020

Polska

Polska

szybko milo

estetyczny funkcje ok dobry w uzytkowaniu ergonomiczny w utrzymaniu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9305/21 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9305/21 Czajnik

06/12/2015

Polska

Polska

idealny

Szybko zagotowuje wodę. Duża moc, ładnie się prezentuje. Polecam wszystkim

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9305/21 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9305/21 Czajnik

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.