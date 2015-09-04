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Sukurta ilgam
Metalinis elektrinis virdulys HD9305, pagamintas iš nerūdijančiojo plieno su JK sukurtu reguliatoriumi, yra saugus, patvarus ir ilgaamžis
1,5 l
2200 W
Šlifuoto metalo
Patvarus ir stilingas metalinis virdulys pagamintas iš tvirto nerūdijančiojo plieno tarnaus ilgai.
Virdulio reguliatorius sukurtas JK, saugus ir patikimas.
Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.
4.7
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
grazina
04/09/2015
Lietuva
Labai geras produktas
naudojame jau ilgai, geras ,patvarus virdulys , visa šeima juo patenkinti labai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9305/21 Virdulys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9305/21 Virdulys
paula676pt
17/04/2020
Polska
szybko milo
estetyczny funkcje ok dobry w uzytkowaniu ergonomiczny w utrzymaniu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9305/21 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9305/21 Czajnik
jogintiger
06/12/2015
Polska
idealny
Szybko zagotowuje wodę. Duża moc, ładnie się prezentuje. Polecam wszystkim
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9305/21 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD9305/21 Czajnik