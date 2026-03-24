Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Virduliai
Visos serijos
3000 serija Plastikinis virdulys
Palaikymas
HD9318/00
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
EU Declaration of Conformity - English (US)
D000880739 DFU HD9318 EU9 online_V2
„Philips“ virdulys neįsijungia
Mano „Philips“ virdulys nešvarus, viduje yra mažų dėmelių
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti