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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
1,7 l
Spyruoklinis dangtis
Šviesos indikatorius
Paslėptas nerūdijančiojo plieno kaitinimo elementas greitai užvirina vandenį ir yra lengvai valomas.
Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda.
Jungiklyje įmontuota daili indikatoriaus lemputė pradeda šviesti įjungus virdulį.
4.7
iš 5
18
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
DOC 65
24/02/2025
Україна
Супер вибір
Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 HD9318/20 Чайник
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 HD9318/20 Чайник
shemetova_official
15/12/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Дуже задоволена покупкою!
Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 HD9318/20 Чайник
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 HD9318/20 Чайник
velista
20/08/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Чудовий дизайн
Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 HD9318/20 Чайник
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 HD9318/20 Чайник