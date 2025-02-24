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Visos serijos

  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu

3000 serijaVirdulys

HD9318/20

4.7
| (18) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
Naujasis „Philips“ plastikinis 1,7 l talpos virdulys su automatiškai atidaromu dangteliu bei šviesos indikatoriumi suteikia galimybę lengvai ir akimirksniu paruošti mėgstamą gėrimą.
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Šeimai skirtas dydis, 1,7 l talpa, tobulas kiekvienam

Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu

  • 1,7 l

  • Spyruoklinis dangtis

  • Šviesos indikatorius

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirinimui

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirinimui

Paslėptas nerūdijančiojo plieno kaitinimo elementas greitai užvirina vandenį ir yra lengvai valomas.

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo visiško vandens išgaravimo

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo visiško vandens išgaravimo

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda.

Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas

Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas

Jungiklyje įmontuota daili indikatoriaus lemputė pradeda šviesti įjungus virdulį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

18

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

24/02/2025

Україна

Україна

Супер вибір

Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 HD9318/20 Чайник

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 HD9318/20 Чайник

15/12/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Дуже задоволена покупкою!

Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 HD9318/20 Чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 HD9318/20 Чайник

20/08/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудовий дизайн

Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 HD9318/20 Чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 HD9318/20 Чайник

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