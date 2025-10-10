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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
1,7 l
Spyruoklinis dangtis
Šviesos indikatorius
Paslėptas nerūdijančiojo plieno kaitinimo elementas greitai užvirina vandenį ir yra lengvai valomas.
Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda.
Jungiklyje įmontuota daili indikatoriaus lemputė pradeda šviesti įjungus virdulį.
4.7
iš 5
100
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Astra54
10/10/2025
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Puikios funkcijos
Gerai veikia. Pastabų kol kas neturiu. Esu patenkinta pirkiniu
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Kristobal
19/06/2024
Lietuva
Virdulys puikus
Turintis daug gerų savybiu virdulys, su apsauga nuo kalkių, didelės talpos.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Edlizabete
04/11/2022
Latvija
Ļoti parocīga tējkanna
Bērnam bij vajadzīga tējkanna siltajam ūdenim,un esmu priecīga ka izvēlējos tieši šo,jo viņa ir viegla un ļoti ērti lietojama.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70