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  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
  • Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu

3000 serijaPlastikinis virdulys

HD9318/70

4.7
| (100) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu
Naujasis „Philips“ plastikinis 1,7 l talpos virdulys su automatiškai atidaromu dangteliu bei šviesos indikatoriumi suteikia galimybę lengvai ir akimirksniu paruošti mėgstamą gėrimą.
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Šeimai skirtas dydis, 1,7 l talpa, tobulas kiekvienam

Mėgaukitės karštais gėrimais akimirksniu

  • 1,7 l

  • Spyruoklinis dangtis

  • Šviesos indikatorius

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirinimui

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirinimui

Paslėptas nerūdijančiojo plieno kaitinimo elementas greitai užvirina vandenį ir yra lengvai valomas.

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo visiško vandens išgaravimo

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo visiško vandens išgaravimo

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda.

Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas

Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas

Jungiklyje įmontuota daili indikatoriaus lemputė pradeda šviesti įjungus virdulį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

100

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

10/10/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Puikios funkcijos

Gerai veikia. Pastabų kol kas neturiu. Esu patenkinta pirkiniu

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

19/06/2024

Lietuva

Lietuva

Virdulys puikus

Turintis daug gerų savybiu virdulys, su apsauga nuo kalkių, didelės talpos.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

04/11/2022

Latvija

Latvija

Ļoti parocīga tējkanna

Bērnam bij vajadzīga tējkanna siltajam ūdenim,un esmu priecīga ka izvēlējos tieši šo,jo viņa ir viegla un ļoti ērti lietojama.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70

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