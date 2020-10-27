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  • Sukurta ilgam
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  • Sukurta ilgam
  • Sukurta ilgam
  • Sukurta ilgam
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  • Sukurta ilgam
  • Sukurta ilgam
  • Sukurta ilgam
  • Sukurta ilgam
  • Sukurta ilgam
  • Sukurta ilgam
  • Sukurta ilgam

Nutraukta gamyba

Virdulys

HD9324/50

Sukurta ilgam

Stilingas nerūdijančiojo plieno šampano spalvos virdulys su JK sukurtu reguliatoriumi yra saugus, patvarus ir ilgaamžis

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Sukurtas ilgai naudoti

Sukurta ilgam

  • 1,7 litrų

  • 2200 W

  • Šampano spalvos metalinis

Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno, saugus ir patvarus

Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno, saugus ir patvarus

Patvarus ir stilingas metalinis virdulys pagamintas iš tvirto nerūdijančiojo plieno tarnaus ilgai.

Virdulio reguliatorius sukurtas JK, saugus ir patikimas

Virdulio reguliatorius sukurtas JK, saugus ir patikimas

Virdulio reguliatorius sukurtas JK, saugus ir patikimas.

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Techninės savybės

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