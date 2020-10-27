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Nutraukta gamyba
HD9324/50
Sukurta ilgam
Stilingas nerūdijančiojo plieno šampano spalvos virdulys su JK sukurtu reguliatoriumi yra saugus, patvarus ir ilgaamžis
1,7 litrų
2200 W
Šampano spalvos metalinis
Patvarus ir stilingas metalinis virdulys pagamintas iš tvirto nerūdijančiojo plieno tarnaus ilgai.
Virdulio reguliatorius sukurtas JK, saugus ir patikimas.
Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.
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