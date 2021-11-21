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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Greitai užverda, saugesnis dizainas
Šį virdulį saugu liesti* net verdant, nes jis turi papildomą apsauginę sienelę, kuri efektyviai sulaiko šilumą (*išskyrus dalis su metalo apdaila).
1920 W
1,7 l
Dviguba sienelė
Raudona „Pistil red“ ir tamsiai juoda
Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti.
Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.
Elegantiška lemputė integruota į įjungimo/išjungimo mygtuką rodo, kada virdulys įjungtas.
4.9
iš 5
26
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Alekso61
21/11/2021
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Хороший чайник!
Удобный, красивый и практичный! В семье все довольны эти чайником!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-21
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-21
Андрей М
12/11/2021
Україна
Чайник супер
Вибирали чайник, щоб мав сучасний дизайн, дружині сподобалася колір червоно-чорний, та об'єм 1,8 л, це чудово коли прийшли гості. Має двошаровий корпус, швидко кип'ятить воду, при цьому зовнішній шар не нагрівається, а вода довше зберігається гарячою. Внутрішня колба, кришка і носик моделі виготовлені з харчової нержавіючої сталі, що гарантує гарну якість води при кип'ятінні і зберіганні( перенюхали багато чайників і вибирали щоб не було стороннього запаху, в основному запах пластмаси). Коли вода закипіла або прилад знімається з підставки, за допомогою регулятора він автоматично вимикається, не допускаючи повного википання. Чайник має захист від перегріву, також прилад блокує включення при відкритій кришці. Модель компактна, проста у використанні і легка в використанні.
Argumentai už
Хороший чайник
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2021-07-12
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2021-07-12
Syty
09/11/2021
Україна
Philips чайник
Купували цей витвір технічного прогресу у мережі "Фокстрот" сподобався візуально і ідеально вписувався в наш інтер'єр. Чайник якісний, швидко нагріває воду. З своїми обов'язками справляється на відмінно. Задоволені на всі 100%
Argumentai už
Дизайн, якість.
Argumentai prieš
Не виявлено
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками
Date of Use 2020-10-09