GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Greitai užverda, saugesnis dizainas
  • Greitai užverda, saugesnis dizainas
  • Greitai užverda, saugesnis dizainas
  • Greitai užverda, saugesnis dizainas
  • Greitai užverda, saugesnis dizainas
  • Greitai užverda, saugesnis dizainas
  • Greitai užverda, saugesnis dizainas
  • Greitai užverda, saugesnis dizainas
  • Greitai užverda, saugesnis dizainas
  • Greitai užverda, saugesnis dizainas

Nutraukta gamyba

Viva CollectionDviguba sienelė

HD9329/06

4.9

| (26) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

Greitai užverda, saugesnis dizainas

Šį virdulį saugu liesti* net verdant, nes jis turi papildomą apsauginę sienelę, kuri efektyviai sulaiko šilumą (*išskyrus dalis su metalo apdaila).

Peržiūrėti visas naudas

Papildoma apsauginė sienelė geresnei šilumos izoliacijai

Greitai užverda, saugesnis dizainas

  • 1920 W

  • 1,7 l

  • Dviguba sienelė

  • Raudona „Pistil red“ ir tamsiai juoda

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti

Belaidis 360° sukamas pagrindas – lengviau pakelti ir uždėti.

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas

Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas

Elegantiška lemputė integruota į įjungimo/išjungimo mygtuką rodo, kada virdulys įjungtas.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

26

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

21/11/2021

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Хороший чайник!

Удобный, красивый и практичный! В семье все довольны эти чайником!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-21

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-21

12/11/2021

Україна

Україна

Чайник супер

Вибирали чайник, щоб мав сучасний дизайн, дружині сподобалася колір червоно-чорний, та об'єм 1,8 л, це чудово коли прийшли гості. Має двошаровий корпус, швидко кип'ятить воду, при цьому зовнішній шар не нагрівається, а вода довше зберігається гарячою. Внутрішня колба, кришка і носик моделі виготовлені з харчової нержавіючої сталі, що гарантує гарну якість води при кип'ятінні і зберіганні( перенюхали багато чайників і вибирали щоб не було стороннього запаху, в основному запах пластмаси). Коли вода закипіла або прилад знімається з підставки, за допомогою регулятора він автоматично вимикається, не допускаючи повного википання. Чайник має захист від перегріву, також прилад блокує включення при відкритій кришці. Модель компактна, проста у використанні і легка в використанні.

Argumentai už

Хороший чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2021-07-12

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2021-07-12

09/11/2021

Україна

Україна

Philips чайник

Купували цей витвір технічного прогресу у мережі "Фокстрот" сподобався візуально і ідеально вписувався в наш інтер'єр. Чайник якісний, швидко нагріває воду. З своїми обов'язками справляється на відмінно. Задоволені на всі 100%

Argumentai už

Дизайн, якість.

Argumentai prieš

Не виявлено

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9329/06 Чайник з подвійними стінками

Date of Use 2020-10-09

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.