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Visos serijos

  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
  • Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas

Nutraukta gamyba

Avance CollectionVirdulys

HD9342/01

4.9

| (14) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas

Pirmasis stiklinis „Philips“ virdulys su nerūdijančiojo plieno elementais yra itin tvirtas ir patvarus. Naudodamiesi puodelių indikatoriumi įpilsite virti reikiamą vandens kiekį ir tausosite aplinką.

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Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas

  • 1,5 l, 2200 W

  • SCHOTT DURAN® stiklas

  • Vandens lygio indikatorius

  • Atverčiamas dangtis

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Daugiafunkcė saugumo sistema

Daugiafunkcė saugumo sistema

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – ji automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda

Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas

Signalinė lemputė rodo, ar virdulys įjungtas

Elegantiška lemputė integruota į įjungimo/išjungimo mygtuką rodo, kada virdulys įjungtas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.9

iš 5

14

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

25/04/2019

Lietuva

Lietuva

Greitai užverda

Šis virdulys labai patinka, kad vanduo greitai užverda, yra modernios išvaizdos, yra stiklinis - tad matosi visas įpiltas vanduo. Taip pat yra sugraduota puodeliais, galima sutaupyti elektros energijos, nes verdi tiek kiek reikia. Apačioje galima susukti laidą ir taip sutaupyti vietos virtuvėje.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9340/90 Virdulys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9340/90 Virdulys

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Tvirtas ir kokybiškas

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Tvirtas ir patogus Philips virdulys su nerūdijančio plieno elementais puikiai tiks ieškantiems ne tik praktiško, bet ir stilingo sprendimo. Virdulyje įmontuotas platus atlenkiamas dangtelis su atlaisvinimo mygtuku, tad virdulį galėsite nesunkiai išvalyti, o dėka stiklinio pagrindo ir pažymėtų puodelių indikatorių įpilsite reikiamą kiekį vandens. Švarų vandenį be jokių kalkių nuosėdų užtikrina ties virdulio snapeliu įmontuotas išimamas kalkių nuosėdų šalinimo filtras.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9342/01 Virdulys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9342/01 Virdulys

21/08/2017

Lietuva

Lietuva

Virdulys

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Puikus virdulys! Man patinka, jog aparatas pagamintas iš skaidraus stiklo, todėl visada žinau, ar jis yra švarus. Teko girdėti, jog virduliai turintys stiklinį indą neišskiria kenksmingų medžiagų. Taip pat, labai įdomu, jog galima stebėti, kas vyksta verdant vandeniui. Virdulys užverda labai greitai, o rankena visada išlieka vėsi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9342/01 Virdulys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9342/01 Virdulys

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.