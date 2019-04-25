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Nutraukta gamyba
Dar tvirtesnis, ilgai naudojamas stiklinis indas
Pirmasis stiklinis „Philips“ virdulys su nerūdijančiojo plieno elementais yra itin tvirtas ir patvarus. Naudodamiesi puodelių indikatoriumi įpilsite virti reikiamą vandens kiekį ir tausosite aplinką.
1,5 l, 2200 W
SCHOTT DURAN® stiklas
Vandens lygio indikatorius
Atverčiamas dangtis
Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.
Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – ji automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda
Elegantiška lemputė integruota į įjungimo/išjungimo mygtuką rodo, kada virdulys įjungtas.
4.9
iš 5
14
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Dominykas
25/04/2019
Lietuva
Greitai užverda
Šis virdulys labai patinka, kad vanduo greitai užverda, yra modernios išvaizdos, yra stiklinis - tad matosi visas įpiltas vanduo. Taip pat yra sugraduota puodeliais, galima sutaupyti elektros energijos, nes verdi tiek kiek reikia. Apačioje galima susukti laidą ir taip sutaupyti vietos virtuvėje.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9340/90 Virdulys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9340/90 Virdulys
SandraS
22/08/2017
Lietuva
Tvirtas ir kokybiškas
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Tvirtas ir patogus Philips virdulys su nerūdijančio plieno elementais puikiai tiks ieškantiems ne tik praktiško, bet ir stilingo sprendimo. Virdulyje įmontuotas platus atlenkiamas dangtelis su atlaisvinimo mygtuku, tad virdulį galėsite nesunkiai išvalyti, o dėka stiklinio pagrindo ir pažymėtų puodelių indikatorių įpilsite reikiamą kiekį vandens. Švarų vandenį be jokių kalkių nuosėdų užtikrina ties virdulio snapeliu įmontuotas išimamas kalkių nuosėdų šalinimo filtras.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9342/01 Virdulys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9342/01 Virdulys
Paulina
21/08/2017
Lietuva
Virdulys
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Puikus virdulys! Man patinka, jog aparatas pagamintas iš skaidraus stiklo, todėl visada žinau, ar jis yra švarus. Teko girdėti, jog virduliai turintys stiklinį indą neišskiria kenksmingų medžiagų. Taip pat, labai įdomu, jog galima stebėti, kas vyksta verdant vandeniui. Virdulys užverda labai greitai, o rankena visada išlieka vėsi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9342/01 Virdulys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HD9342/01 Virdulys