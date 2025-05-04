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„Daily“ kolekcijaVirdulys

HD9350/90

4.7
| (77) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
Sukurta ilgam
Patvarus virdulys yra saugus, pagamintas iš maistinio nerūdijančiojo plieno, skirtas kasdien ilgai ir patikimai naudoti. Šis elegantiškas ilgaamžis virdulys – „Philips“ 60 metų atsakomybės ir profesionalumo rezultatas.
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Ilgam ir patikimam kasdieniam naudojimui

Sukurta ilgam

  • Metalas

  • Spyruoklinis dangtis

  • Šviesos indikatorius

  • 1,7 l

Maistinis nerūdijantysis plienas (SUS304)

Metalinės dalys iš maistinio nerūdijančiojo plieno (SUS304), kad vanduo puodelyje būtų tikrai saugus ir švarus.

Itin tankus filtras sulaiko smulkias kalkių nuosėdų daleles

Itin tankus filtras sulaiko smulkias kalkių nuosėdų daleles

Iš snapelio išimamas itin tankus filtras sulaiko smulkias, net 200 mikronų kalkių nuosėdų daleles, kad puodelis būtų švarus.

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirinimui

Plokščias kaitinimo elementas – greitam užvirinimui

Paslėptas nerūdijančiojo plieno kaitinimo elementas greitai užvirina vandenį ir yra lengvai valomas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

77

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

2

04/05/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Якісна техніка як завжди. Батьки залишилися задоволеними

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9351/90 Чайник

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9351/90 Чайник

09/10/2024

Україна

Україна

Чайник хорошої якості ,довго прослужив

В використанні був сім років ,жодних проблем!Супер ,рекомендую!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/91 Чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/91 Чайник

15/02/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудовий чайник

Чудовий чайник, швидко закипає, простий і безпечний у користуванні, довершений дизайн. Доставка швидко і безкоштовно.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9351/90 Чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9351/90 Чайник

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Atsakomybės apribojimai

  1. 25 % didesnis nei įprastas „Philips“ metalinis virdulys HD9320