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Metalas
Spyruoklinis dangtis
Šviesos indikatorius
1,7 l
Metalinės dalys iš maistinio nerūdijančiojo plieno (SUS304), kad vanduo puodelyje būtų tikrai saugus ir švarus.
Iš snapelio išimamas itin tankus filtras sulaiko smulkias, net 200 mikronų kalkių nuosėdų daleles, kad puodelis būtų švarus.
Paslėptas nerūdijančiojo plieno kaitinimo elementas greitai užvirina vandenį ir yra lengvai valomas.
4.7
iš 5
77
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
04/05/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Якісна техніка як завжди. Батьки залишилися задоволеними
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9351/90 Чайник
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9351/90 Чайник
Issida82
09/10/2024
Україна
Чайник хорошої якості ,довго прослужив
В використанні був сім років ,жодних проблем!Супер ,рекомендую!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/91 Чайник
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD9350/91 Чайник
Валентина Л
15/02/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Чудовий чайник
Чудовий чайник, швидко закипає, простий і безпечний у користуванні, довершений дизайн. Доставка швидко і безкоштовно.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9351/90 Чайник
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9351/90 Чайник
25 % didesnis nei įprastas „Philips“ metalinis virdulys HD9320