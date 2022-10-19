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  • Bet kuriuo metu mėgaukitės karštais gėrimais
  • Bet kuriuo metu mėgaukitės karštais gėrimais
  • Bet kuriuo metu mėgaukitės karštais gėrimais
  • Bet kuriuo metu mėgaukitės karštais gėrimais
  • Bet kuriuo metu mėgaukitės karštais gėrimais
  • Bet kuriuo metu mėgaukitės karštais gėrimais
  • Bet kuriuo metu mėgaukitės karštais gėrimais
  • Bet kuriuo metu mėgaukitės karštais gėrimais
  • Bet kuriuo metu mėgaukitės karštais gėrimais
  • Bet kuriuo metu mėgaukitės karštais gėrimais

„Viva Collection“Virdulys

HD9355/92

4.8
| (101) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Bet kuriuo metu mėgaukitės karštais gėrimais
Patvarus virdulys, visas pagamintas iš saugaus maistinio nerūdijančiojo plieno ilgam ir patikimam kasdieniam naudojimui. Jame yra patogus, visada parengtas naudoti šilumos palaikymo režimas. Šis elegantiškas ilgaamžis virdulys atspindi 60 metų „Philips“ tradicijas ir patirtį.
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Su šilumos palaikymo funkcija

Bet kuriuo metu mėgaukitės karštais gėrimais

  • Metalas

  • Spyruoklinis dangtis

  • Šviesos indikatorius

  • 1,7 l

Laido ritė, skirta lengvai ilgiui pritaikyti ir laikyti

Laido ritė, skirta lengvai ilgiui pritaikyti ir laikyti

Laidą galima susukti po pagrindu, tad jo ilgis tinka bet kuriai virtuvei ir jį paprasta laikyti.

Lengva pripildyti per dangtelį arba snapelį

Lengva pripildyti per dangtelį arba snapelį

Virdulį galima pripildyti per snapelį arba atidarius spyruoklinį dangtelį.

Šilumos palaikymo be pakartotinio virinimo funkcija

Naudojant šilumos palaikymo funkciją virdulyje palaikoma pasirinkta vandens temperatūra, todėl nereikia pakartotinai virinti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

101

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2

19/10/2022

Україна

Україна

Замечательный чайник

Замечательный, надёжный, без неприятного запаха чайник. Есть функция поддержки температуры, мне очень он нравится.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник

19/10/2022

Україна

Україна

Philips darbuotojas

Надійний чайник

[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим чайником. Подобається швидкість закипання і іноді використовую підтримку температури це дуже зручно. Якщо немає води, при ввімкненні його допоможе захист від перегріву. Рекомендую

Argumentai už

Потрібна річ на кухні

Argumentai prieš

Не виявив

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник

18/10/2022

Україна

Україна

Дуже крутий!

Має функцію збереження тепла, дуже простий в чищені. Що саме головне, на ньому не залишаються сліди(не заляпується). В дизайн вписується на всі 100. Дуже рекомендую цього помічника

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9355/92 Чайник

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  1. 25 % didesnis nei įprastas „Philips“ metalinis virdulys HD9320