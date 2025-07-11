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100 % bioplastiko²
1,7 l talpa
Gerai matomas vandens lygis ir puodelio indikatorius
Šilko baltos matinės spalvos apdaila
Kiekvieną rytą gaukite mėgstamiausią gėrimą greitai ir lengvai, naudodami šį galingą virdulį.
Tvariai suprojektuotas naudojant 100 % bioplastiką**, kad CO2 pėdsakas būtų sumažintas 25 %*. Ši nauja medžiaga daro didelį poveikį jūsų virtuvėje, tuo pačiu skatindama mažesnį poveikį aplinkai.
Patogūs vandens lygio indikatoriai, įskaitant vieno puodelio indikatorių, užtikrina, kad virinsite tik reikalingą vandens kiekį, taupydami energiją (vienas 250 ml vandens puodelis palyginti su 1 l) ir vandenį bei prisidėdami prie aplinkos tausojimo.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
12
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
*Tetyana*
11/07/2025
Україна
Класний чайник
Придбала чайник через партнерів. Я просто в захваті від дизайну і кольору. Зручна ручка, що не кріпиться в кругову, тиха робота, кришка прикольно закривається без закрутки, можно заливати воду через носик. Сподіваюсь, буде гарно служити, як і вся моя техніка цього бренду.
Argumentai už
Зручний, гарний дизайн
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Tena
14/05/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Дуже стильний дізайн.
Чайник легкий на вагу. Все супер. Користуемось щодня.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
krihitka7
21/10/2022
Україна
Akcijos dalis
Чудовий чайник
подобається чайник . купила спершу собі, випробувала чудово працює подобається ,що є блокіровка включення без води. потім придбала мамі, всі задоволенні
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000
¹ Apskaičiavimas pagrįstas to paties prietaiso gamyba naudojant bioplastiką ir 100 % pirmojo spaudimo plastiką (arba gryną polipropileną)
² Pagrindinis korpusas pagamintas iš 100 % PP plastiko iš sertifikuotų biologinių šaltinių, masės balanso pagrindu (BioPP sudaro 84 % viso plastiko).