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  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai
  • Skanesni pusryčiai

„Eco Conscious Edition“5000 serijos virdulys

HD9365/10

4.6
| (12) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

4 Apdovanojimai

Skanesni pusryčiai
Kiekvieną rytą greitai ir lengvai išgerkite mėgstamo gėrimo. 25 %¹ mažesnį CO2 pėdsaką paliekantis tvarus dizainas iš 100 % bioplastiko² ir energiją taupančios funkcijos – tai mažas žingsnelis link žalesnės ateities.
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Su „Philips Eco Conscious Edition“ virduliu

Skanesni pusryčiai

  • 100 % bioplastiko²

  • 1,7 l talpa

  • Gerai matomas vandens lygis ir puodelio indikatorius

  • Šilko baltos matinės spalvos apdaila

2200 W galios užteks paruošti savo šiltą gėrimą ne kartą

Kiekvieną rytą gaukite mėgstamiausią gėrimą greitai ir lengvai, naudodami šį galingą virdulį.

Tvarus dizainas ekologiškesnei ateičiai

Tvariai suprojektuotas naudojant 100 % bioplastiką**, kad CO2 pėdsakas būtų sumažintas 25 %*. Ši nauja medžiaga daro didelį poveikį jūsų virtuvėje, tuo pačiu skatindama mažesnį poveikį aplinkai.

Sutaupykite iki 46 % energijos naudodami puodelio indikatorių

Sutaupykite iki 46 % energijos naudodami puodelio indikatorių

Patogūs vandens lygio indikatoriai, įskaitant vieno puodelio indikatorių, užtikrina, kad virinsite tik reikalingą vandens kiekį, taupydami energiją (vienas 250 ml vandens puodelis palyginti su 1 l) ir vandenį bei prisidėdami prie aplinkos tausojimo.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

12

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

11/07/2025

Україна

Україна

Класний чайник

Придбала чайник через партнерів. Я просто в захваті від дизайну і кольору. Зручна ручка, що не кріпиться в кругову, тиха робота, кришка прикольно закривається без закрутки, можно заливати воду через носик. Сподіваюсь, буде гарно служити, як і вся моя техніка цього бренду.

Argumentai už

Зручний, гарний дизайн

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

14/05/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Дуже стильний дізайн.

Чайник легкий на вагу. Все супер. Користуемось щодня.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

21/10/2022

Україна

Україна

Чудовий чайник

подобається чайник . купила спершу собі, випробувала чудово працює подобається ,що є блокіровка включення без води. потім придбала мамі, всі задоволенні

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія Eco Conscious HD9365/10 Чайник серії 5000

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Atsakomybės apribojimai

  1. ¹ Apskaičiavimas pagrįstas to paties prietaiso gamyba naudojant bioplastiką ir 100 % pirmojo spaudimo plastiką (arba gryną polipropileną)

  2. ² Pagrindinis korpusas pagamintas iš 100 % PP plastiko iš sertifikuotų biologinių šaltinių, masės balanso pagrindu (BioPP sudaro 84 % viso plastiko).