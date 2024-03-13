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  • Karštas viduje, vėsus iš išorės
  • Karštas viduje, vėsus iš išorės
  • Karštas viduje, vėsus iš išorės
  • Karštas viduje, vėsus iš išorės
  • Karštas viduje, vėsus iš išorės
  • Karštas viduje, vėsus iš išorės
  • Karštas viduje, vėsus iš išorės
  • Karštas viduje, vėsus iš išorės
  • Karštas viduje, vėsus iš išorės
  • Karštas viduje, vėsus iš išorės
  • Karštas viduje, vėsus iš išorės
  • Karštas viduje, vėsus iš išorės

5000 virdulys dvigubomis sienelėmis5000 serijos virdulys dvigubomis sienelėmis

HD9395/90

5
| (12) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Karštas viduje, vėsus iš išorės
Lengvai naudojamas virdulys su dvigubomis sienelėmis bei puodelio indikatoriaus funkcija užtikrina ilgai išliekančią šilumą, saugumą dėl dvigubų sienelių ir energijos sąnaudų efektyvumą. Virdulio vidus pagamintas iš maistinio nerūdijančiojo plieno, užtikrinančio higieną ir ilgaamžiškumą.
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Dvigubos sienelės ir vientisa vidinė dalis iš nerūdijančiojo plieno

Karštas viduje, vėsus iš išorės

  • Saugus ir greitas užvirimas

  • Galingas, rafinuoto dizaino

  • Šeimyninio dydžio 1,7 l talpa

Virdulys dvigubomis sienelėmis su izoliaciniu sluoksniu.

Virdulys dvigubomis sienelėmis su izoliaciniu sluoksniu.

Nereikia laukti, kol virdulio paviršius atvės. Mūsų virdulys dvigubomis sienelėmis turi izoliacinį sluoksnį, kuris neleidžia išorei įkaisti ir vandens šilumą išlaiko ilgiau.

Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo su „Strix“ valdikliu

Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo su „Strix“ valdikliu

Integruotas „Strix“ valdiklis užtikrina, kad jei virdulys tuščias arba buvo nukeltas nuo pagrindo, automatiškai išsijungtų. Taip sumažinama virimo be vandens rizika ir apsisaugoma nuo pažeidimų bei energijos eikvojimo.

Maistinis nerūdijantysis plienas ir apsauga nuo korozijos

Maistinis nerūdijantysis plienas ir apsauga nuo korozijos

Visada mėgaukitės saugiu ir švariu vandeniu. Virdulys pagamintas iš maistinio nerūdijančiojo plieno, kad užtikrintų higieną ir apsaugą nuo korozijos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

12

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

13/03/2024

Україна

Україна

Стильний чайник для кухні

Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

12/03/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн

Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

12/03/2024

Україна

Україна

Дизайн і якість відмінні

Чайник сам по собі дуже стильно виглядає, має подвійні стінки, що захищають ручки в разі чого. Дуже сподобався, якісний рекомендую.

Argumentai už

Якісний, стильний

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000

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