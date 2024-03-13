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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Saugus ir greitas užvirimas
Galingas, rafinuoto dizaino
Šeimyninio dydžio 1,7 l talpa
Nereikia laukti, kol virdulio paviršius atvės. Mūsų virdulys dvigubomis sienelėmis turi izoliacinį sluoksnį, kuris neleidžia išorei įkaisti ir vandens šilumą išlaiko ilgiau.
Integruotas „Strix“ valdiklis užtikrina, kad jei virdulys tuščias arba buvo nukeltas nuo pagrindo, automatiškai išsijungtų. Taip sumažinama virimo be vandens rizika ir apsisaugoma nuo pažeidimų bei energijos eikvojimo.
Visada mėgaukitės saugiu ir švariu vandeniu. Virdulys pagamintas iš maistinio nerūdijančiojo plieno, kad užtikrintų higieną ir apsaugą nuo korozijos.
5.0
iš 5
12
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Wetviktopiia
13/03/2024
Україна
Стильний чайник для кухні
Чайник дуже хорошої якості. Потужній, швидко закипає, всередині металевий зручно мити.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Zenith 6
12/03/2024
Україна
Akcijos dalis
Виріб має чудові властивості Дуже стильний дизайн
Дуже хорошої якості Простий у користуванні Рекомендую
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Diana12
12/03/2024
Україна
Akcijos dalis
Дизайн і якість відмінні
Чайник сам по собі дуже стильно виглядає, має подвійні стінки, що захищають ручки в разі чого. Дуже сподобався, якісний рекомендую.
Argumentai už
Якісний, стильний
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Чайник із подвійними стінками 5000 HD9395/90 Чайник із подвійними стінками серії 5000