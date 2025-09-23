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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Saugus ir greitas užvirimas
Gražiai atrodo, lengvai naudojamas
Šeimyninio dydžio 1,7 l talpa
Arbata, kava, kūdikių maistas, kakava, greitai paruošiami makaronai ir dar daugiau bus paruošti skirtingos temperatūros vandeniu. Šis reguliuojamos temperatūros virdulys turi 6 temperatūros nustatymus nuo 40 iki 100 °C, todėl kaskart gausite tobulai paruoštą ir saugų maistą bei gėrimus.
Virduliui pasiekus norimą temperatūrą, išmanioji šilumos išlaikymo funkcija palaiko būtent tokią vandens temperatūrą. Nereikia virti pakartotinai.
Nereikia laukti, kol virdulio išorė atvės. Mūsų reguliuojamos temperatūros virdulys su dvigubu izoliaciniu sluoksniu neleidžia išorei įkaisti ir išlaiko vandens šilumą, kad gėrimu galėtumėte mėgautumėtės ilgiau.
5.0
iš 5
18
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
andrijs
23/09/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Kots
15/03/2024
Україна
Akcijos dalis
Стильний дизайн, підтримка температури
Перше що хочу відмітити, це стильний і сучасний дизайн, який підійде до будь-якого інтерʼєру. Функціонал на найвищому рівні, зручне сенсорне керування, швидке нагрівання води, і головне це підтримка заданої температури.
Argumentai už
Сучасний стильний дизайн, підтримка заданої температури
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
ОЛексій09
13/03/2024
Україна
Akcijos dalis
Якісний чайник
Чудовий чайник! Він простий у використанні та надійний. Швидко нагріває воду, і функція підтримки температури робить його ідеальним для зеленого чаю, який потребує точної температури. Чайник має міцну конструкцію і приємний на дотик матеріал корпусу. Я впевнений, що цей чайник буде служити мені довго і надійно.
Argumentai už
Якість, корегування температури та підтримка, швидко гріє воду
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками