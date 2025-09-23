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  • Daugiau nei 10 tinkamos temperatūros patiekalų ir gėrimų
  • Daugiau nei 10 tinkamos temperatūros patiekalų ir gėrimų
  • Daugiau nei 10 tinkamos temperatūros patiekalų ir gėrimų
  • Daugiau nei 10 tinkamos temperatūros patiekalų ir gėrimų
  • Daugiau nei 10 tinkamos temperatūros patiekalų ir gėrimų
  • Daugiau nei 10 tinkamos temperatūros patiekalų ir gėrimų
  • Daugiau nei 10 tinkamos temperatūros patiekalų ir gėrimų
  • Daugiau nei 10 tinkamos temperatūros patiekalų ir gėrimų
  • Daugiau nei 10 tinkamos temperatūros patiekalų ir gėrimų
  • Daugiau nei 10 tinkamos temperatūros patiekalų ir gėrimų

7000 serijaVirdulys dvigubomis sienelėmis

HD9396/90

5
| (18) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Daugiau nei 10 tinkamos temperatūros patiekalų ir gėrimų
Ar žinojote, kad jūsų mėgstamiausi gėrimai, sriubos ir makaronų patiekalai yra gardesni pašildyti iki tam tikros temperatūros? Mūsų reguliuojamos temperatūros virdulys su dvigubomis sienelėmis tiksliai įkaista viduje, o išorėje išlieka vėsus.
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Lengvai valdomas rankenėlės ekranas

Daugiau nei 10 tinkamos temperatūros patiekalų ir gėrimų

  • Saugus ir greitas užvirimas

  • Gražiai atrodo, lengvai naudojamas

  • Šeimyninio dydžio 1,7 l talpa

10+ patiekalų ir gėrimų

10+ patiekalų ir gėrimų

Arbata, kava, kūdikių maistas, kakava, greitai paruošiami makaronai ir dar daugiau bus paruošti skirtingos temperatūros vandeniu. Šis reguliuojamos temperatūros virdulys turi 6 temperatūros nustatymus nuo 40 iki 100 °C, todėl kaskart gausite tobulai paruoštą ir saugų maistą bei gėrimus.

Šilumos išlaikymo funkcija

Šilumos išlaikymo funkcija

Virduliui pasiekus norimą temperatūrą, išmanioji šilumos išlaikymo funkcija palaiko būtent tokią vandens temperatūrą. Nereikia virti pakartotinai.

Saugu liesti

Saugu liesti

Nereikia laukti, kol virdulio išorė atvės. Mūsų reguliuojamos temperatūros virdulys su dvigubu izoliaciniu sluoksniu neleidžia išorei įkaisti ir išlaiko vandens šilumą, kad gėrimu galėtumėte mėgautumėtės ilgiau.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

18

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

23/09/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чайник чудовий . Зручний у користуванні .Матеріали високої якості .Швидко доводить до кипіння воду . Є можливість вибрати бажану температуру . Можу сміливо порадити цей чайник .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

15/03/2024

Україна

Україна

Стильний дизайн, підтримка температури

Перше що хочу відмітити, це стильний і сучасний дизайн, який підійде до будь-якого інтерʼєру. Функціонал на найвищому рівні, зручне сенсорне керування, швидке нагрівання води, і головне це підтримка заданої температури.

Argumentai už

Сучасний стильний дизайн, підтримка заданої температури

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

13/03/2024

Україна

Україна

Якісний чайник

Чудовий чайник! Він простий у використанні та надійний. Швидко нагріває воду, і функція підтримки температури робить його ідеальним для зеленого чаю, який потребує точної температури. Чайник має міцну конструкцію і приємний на дотик матеріал корпусу. Я впевнений, що цей чайник буде служити мені довго і надійно.

Argumentai už

Якість, корегування температури та підтримка, швидко гріє воду

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HD9396/90 Чайник із подвійними стінками

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