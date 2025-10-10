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Visas 3000 serijos pusryčių rinkinys
Ruoškite karštus gėrimus ir patiekalus
Rafinuotas dizainas bet kuriai virtuvei
Susipažinkite su visu 3000 serijos pusryčių rinkiniu, kurį sudaro derantis skrudintuvas ir kavos virimo aparatas. Sukurta stilingai dienos pradžiai!
Talpus 1,7 l virdulys padės užplikyti arbatą ar ruošti pietus visai šeimai.
Plokščias nerūdijančiojo plieno kaitinimo elementas greitai įkaista ir yra lengvai valomas. Šviežias ir švarus vanduo prieš naudojimą, naudojant ir kaskart panaudojus.
4.7
iš 5
100
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Astra54
10/10/2025
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Puikios funkcijos
Gerai veikia. Pastabų kol kas neturiu. Esu patenkinta pirkiniu
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Kristobal
19/06/2024
Lietuva
Virdulys puikus
Turintis daug gerų savybiu virdulys, su apsauga nuo kalkių, didelės talpos.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys
Edlizabete
04/11/2022
Latvija
Ļoti parocīga tējkanna
Bērnam bij vajadzīga tējkanna siltajam ūdenim,un esmu priecīga ka izvēlējos tieši šo,jo viņa ir viegla un ļoti ērti lietojama.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70