GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Kasdien užkaiskite vandenį stilingai.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kasdien užkaiskite vandenį stilingai.
  • Kasdien užkaiskite vandenį stilingai.
  • Kasdien užkaiskite vandenį stilingai.
  • Kasdien užkaiskite vandenį stilingai.
  • Kasdien užkaiskite vandenį stilingai.
  • Kasdien užkaiskite vandenį stilingai.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kasdien užkaiskite vandenį stilingai.
  • Kasdien užkaiskite vandenį stilingai.
  • Kasdien užkaiskite vandenį stilingai.
  • Kasdien užkaiskite vandenį stilingai.
  • Kasdien užkaiskite vandenį stilingai.

3000 serija„Philips“ virdulys

HD9411/70

4.7
| (100) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Kasdien užkaiskite vandenį stilingai.
Lengvai gaminkite mėgstamus karštus gėrimus arba patiekalus su stilingu „Philips“ 3000 serijos virduliu. 1,7 l talpa ir apšviestas langelis padeda gaminti lengviau. Rafinuotas dizainas suteikia subtilų šiuolaikišką akcentą bet kuriems namams.
Peržiūrėti visas naudas

Gaminkite karštus gėrimus ir patiekalus, kaip jums patinka.

Kasdien užkaiskite vandenį stilingai.

  • Visas 3000 serijos pusryčių rinkinys

  • Ruoškite karštus gėrimus ir patiekalus

  • Rafinuotas dizainas bet kuriai virtuvei

Galima įsigyti visą pusryčių rinkinį su skrudintuvu ir kavos virimo aparatu

Galima įsigyti visą pusryčių rinkinį su skrudintuvu ir kavos virimo aparatu

Susipažinkite su visu 3000 serijos pusryčių rinkiniu, kurį sudaro derantis skrudintuvas ir kavos virimo aparatas. Sukurta stilingai dienos pradžiai!

1,7 l talpa visai šeimai

1,7 l talpa visai šeimai

Talpus 1,7 l virdulys padės užplikyti arbatą ar ruošti pietus visai šeimai.

Greitai įkaistantis ir lengvai valomas kaitinimo elementas

Greitai įkaistantis ir lengvai valomas kaitinimo elementas

Plokščias nerūdijančiojo plieno kaitinimo elementas greitai įkaista ir yra lengvai valomas. Šviežias ir švarus vanduo prieš naudojimą, naudojant ir kaskart panaudojus.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

100

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

10/10/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Puikios funkcijos

Gerai veikia. Pastabų kol kas neturiu. Esu patenkinta pirkiniu

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

19/06/2024

Lietuva

Lietuva

Virdulys puikus

Turintis daug gerų savybiu virdulys, su apsauga nuo kalkių, didelės talpos.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 serijos HD9318/70 plastikinis virdulys

04/11/2022

Latvija

Latvija

Ļoti parocīga tējkanna

Bērnam bij vajadzīga tējkanna siltajam ūdenim,un esmu priecīga ka izvēlējos tieši šo,jo viņa ir viegla un ļoti ērti lietojama.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000. sērijas plastmasas tējkanna HD9318/70

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.