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Nutraukta gamyba
HD9980/20
„Airfryer Variety“ gaminimo indas
Unikalus „Airfryer“ skirto gaminimo indo dugnas yra iš tinklelio, padengto nelimpančia danga. Jį lengva išimti ir išvalyti. Kartu su gaminimo indu pridedamas nuo taškymosi apsaugantis daugiafunkcis dangtis, kad galėtumėte paruošti dar daugiau patiekalų!
Nepridegantis / nuimamas tinklelis
Nerūdijančiojo plieno dangtis
Galima plauti indaplovėje
„Philips Airfryer“ turi unikalų „Variety“ gaminimo indą su „QuickClean“ dugnu, kuris padengtas nepridegančia danga, todėl jį nuvalysite vos per kelias sekundes, o ruošiamas maistas neprilips. Be to, dugną lengva nuimti, o jūs greitai bei kruopščiai išvalysite visus kraštelius ir kampelius. Dugną galima plauti po tekančiu vandeniu arba indaplovėje!
„Philips Airfryer“ naudojamas novatoriškas „Variety“ gaminimo indas. Tyrimais įrodyta, kad tokia forma valoma geriausiai, palyginti su standartiniu „Philips Airfryer“ gaminimo indo dugno tinkleliu.
Visas „Variety“ gaminimo indo dalis galima plauti indaplovėje.
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