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Visos serijos

  • „Airfryer Variety“ gaminimo indas
  • „Airfryer Variety“ gaminimo indas
  • „Airfryer Variety“ gaminimo indas
  • „Airfryer Variety“ gaminimo indas
  • „Airfryer Variety“ gaminimo indas
  • „Airfryer Variety“ gaminimo indas
  • „Airfryer Variety“ gaminimo indas
  • „Airfryer Variety“ gaminimo indas
  • „Airfryer Variety“ gaminimo indas
  • „Airfryer Variety“ gaminimo indas
  • „Airfryer Variety“ gaminimo indas
  • „Airfryer Variety“ gaminimo indas
  • „Airfryer Variety“ gaminimo indas
  • „Airfryer Variety“ gaminimo indas

Nutraukta gamyba

Viva Collection„Airfryer Variety“ gaminimo indas

HD9980/20

„Airfryer Variety“ gaminimo indas

Unikalus „Airfryer“ skirto gaminimo indo dugnas yra iš tinklelio, padengto nelimpančia danga. Jį lengva išimti ir išvalyti. Kartu su gaminimo indu pridedamas nuo taškymosi apsaugantis daugiafunkcis dangtis, kad galėtumėte paruošti dar daugiau patiekalų!

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Lengvai valomas „QuickClean“ dugnas ir dangtis

„Airfryer Variety“ gaminimo indas

  • Nepridegantis / nuimamas tinklelis

  • Nerūdijančiojo plieno dangtis

  • Galima plauti indaplovėje

Nepridegantis apatinis tinklelis su kokybiška nepridegančia danga

Nepridegantis apatinis tinklelis su kokybiška nepridegančia danga

„Philips Airfryer“ turi unikalų „Variety“ gaminimo indą su „QuickClean“ dugnu, kuris padengtas nepridegančia danga, todėl jį nuvalysite vos per kelias sekundes, o ruošiamas maistas neprilips. Be to, dugną lengva nuimti, o jūs greitai bei kruopščiai išvalysite visus kraštelius ir kampelius. Dugną galima plauti po tekančiu vandeniu arba indaplovėje!

„QuickClean“ nuimamas tinklelis

„QuickClean“ nuimamas tinklelis

„Philips Airfryer“ naudojamas novatoriškas „Variety“ gaminimo indas. Tyrimais įrodyta, kad tokia forma valoma geriausiai, palyginti su standartiniu „Philips Airfryer“ gaminimo indo dugno tinkleliu.

Visas „Variety“ gaminimo indo dalis galima plauti indaplovėje

Visas „Variety“ gaminimo indo dalis galima plauti indaplovėje

Visas „Variety“ gaminimo indo dalis galima plauti indaplovėje.

Techninės savybės

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