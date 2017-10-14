30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
200 W
Sukoncentruotas plotas
Įrodyta, kad infraraudonieji spinduliai efektyviai pašalina raumenų ir sustingusių sąnarių skausmus. Infraraudonųjų spindulių maloni šiluma lengvai įsiskverbia giliai į jūsų odą, pagerindama kraujo apytaką ir sušildydama raumenis. Kai raumenys nuraminami, jie iš karto suminkštėja ir atsipalaiduoja. Nes tada audinys tampa lankstesnis, o šiluma sumažina įtempimą ir sąnariai yra labiau atpalaiduojami.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
andrev75
14/10/2017
Polska
przydatna do domowego leczenia bólu stawów
lampa prosta i łatwa w użyciu, przydaje się do leczenia bólu i schorzeń związanych z zapaleniem zatok
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare