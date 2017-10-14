GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą
  • Efektyviai pašalina skausmą

Nutraukta gamyba

„InfraCare“ infraraudonųjų spindulių lempa

HP3621

4
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Efektyviai pašalina skausmą
Giliai įsiskverbianti šiluma iš infraraudonųjų spindulių lempos
Peržiūrėti visas naudas

Giliai įsiskverbianti infraraudonųjų spindulių šiluma

Efektyviai pašalina skausmą

  • 200 W

  • Sukoncentruotas plotas

Giliai įsiskverbianti infraraudonųjų spindulių šiluma

Giliai įsiskverbianti infraraudonųjų spindulių šiluma

Įrodyta, kad infraraudonieji spinduliai efektyviai pašalina raumenų ir sustingusių sąnarių skausmus. Infraraudonųjų spindulių maloni šiluma lengvai įsiskverbia giliai į jūsų odą, pagerindama kraujo apytaką ir sušildydama raumenis. Kai raumenys nuraminami, jie iš karto suminkštėja ir atsipalaiduoja. Nes tada audinys tampa lankstesnis, o šiluma sumažina įtempimą ir sąnariai yra labiau atpalaiduojami.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

14/10/2017

Polska

Polska

przydatna do domowego leczenia bólu stawów

lampa prosta i łatwa w użyciu, przydaje się do leczenia bólu i schorzeń związanych z zapaleniem zatok

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP3621 Lampa podczerwieni InfraCare

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.