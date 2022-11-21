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  • Saugus ir paprastas skutimasis
  • Saugus ir paprastas skutimasis
  • Saugus ir paprastas skutimasis
  • Saugus ir paprastas skutimasis
  • Saugus ir paprastas skutimasis
  • Saugus ir paprastas skutimasis
  • Saugus ir paprastas skutimasis
  • Saugus ir paprastas skutimasis
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  • Saugus ir paprastas skutimasis
  • Saugus ir paprastas skutimasis
  • Saugus ir paprastas skutimasis
  • Saugus ir paprastas skutimasis
  • Saugus ir paprastas skutimasis
  • Saugus ir paprastas skutimasis
  • Saugus ir paprastas skutimasis

Nutraukta gamyba

SatinShave Essential„Wet and Dry“ skustuvas moterims

HP6342/00

4.6
| (18) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Saugus ir paprastas skutimasis
Su šiuo visapusišku Philips skustuvu moterims galite greitai, lengvai ir saugiai nusiskusti visą kūną. Paslaptis slypi mažoje skustuvo galvutėje, kuri greitai skuta ir saugo jūsų odą. Švelnumo ir lygumo pojūtis po kiekvieno panaudojimo!&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>&lt;br>
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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Saugus ir paprastas skutimasis

  • kojoms

  • Skustuvas su viena plokštele

  • Yra maitinimo elementai

Saugi skutimo sistema maksimaliai odos apsaugai

Saugi skutimo sistema maksimaliai odos apsaugai

Švelni maža skutimo galvutė apsaugo jūsų odą ir ji išlieka lygi ir švelni

Profiliuota, ergonomiška rankenelė

Profiliuota, ergonomiška rankenelė

Patogu laikyti

Galite naudoti sausą arba sudrėkinę vonioje ar duše

Galite naudoti sausą arba sudrėkinę vonioje ar duše

Dėl neslidžios rankenos patogu naudoti įprastai prausiantis duše ar vonioje – sausą ar sudrėkinus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

18

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

21/11/2022

България

България

От години го ползвам, с 2 ръце го препоръчвам.

Препоръчвам го на всяка дама, от години го ползвам! ❤️Не бих го сменила с друго!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

26/05/2021

България

България

Прекрасен продукт

Артикулът е на батерии, които ми се е наложило да сменя не повече от 2 пъти за цялата година. Не наранява кожата и е изключително удобен и безболезнен.

Argumentai už

лесно преносим, не причинява болка, премахва всички косъмчета

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

29/07/2020

Česká republika

Česká republika

Recenze holícího strojku

I po letech pořád funkční a stejně spolehlivý. Pohodlné používání, díky dvěma tužkovým bakteriím nikde nezavází nabíjecí kabel, skladný, vydržel už spousty cestování a dovolených naprosto bez úhony. Za tu cenu - velmi příjemné překvapení.

Argumentai už

Spolehlivý, snadné používání, dobře holí.

Argumentai prieš

Nemám co vytknout, spokojenost.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 