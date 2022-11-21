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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
kojoms
Skustuvas su viena plokštele
Yra maitinimo elementai
Švelni maža skutimo galvutė apsaugo jūsų odą ir ji išlieka lygi ir švelni
Patogu laikyti
Dėl neslidžios rankenos patogu naudoti įprastai prausiantis duše ar vonioje – sausą ar sudrėkinus.
4.6
iš 5
18
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Гърбачева
21/11/2022
България
От години го ползвам, с 2 ръце го препоръчвам.
Препоръчвам го на всяка дама, от години го ползвам! ❤️Не бих го сменила с друго!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
26/05/2021
България
Прекрасен продукт
Артикулът е на батерии, които ми се е наложило да сменя не повече от 2 пъти за цялата година. Не наранява кожата и е изключително удобен и безболезнен.
Argumentai už
лесно преносим, не причинява болка, премахва всички косъмчета
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Essential HP6342/00 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Domácí Puťka
29/07/2020
Česká republika
Recenze holícího strojku
I po letech pořád funkční a stejně spolehlivý. Pohodlné používání, díky dvěma tužkovým bakteriím nikde nezavází nabíjecí kabel, skladný, vydržel už spousty cestování a dovolených naprosto bez úhony. Za tu cenu - velmi příjemné překvapení.
Argumentai už
Spolehlivý, snadné používání, dobře holí.
Argumentai prieš
Nemám co vytknout, spokojenost.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.