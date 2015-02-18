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  • Švelni oda kelionėje
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  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje
  • Švelni oda kelionėje

Nutraukta gamyba

Rašiklio formos kirptuvas

HP6392/00

4.9
| (25) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Švelni oda kelionėje
Kad oda būtų švelni. Visur ir visada. Naujasis kelioninis „Philips“ skustuvas yra atskira grožio priemonė, kuri padeda greitai ir lengvai pašalinti net smulkiausius kūno plaukelius keliaujant. Prie skustuvo pridedamas valymo šepetėlis, kad būtų lengviau užtikrinti higieną.
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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Kūno skustuvas akimirksniu pagražina odą

Švelni oda kelionėje

  • Kūnas

26 mm kirpimo galvutė, kad būtų lengva pašalinti kūno plaukelius

26 mm kirpimo galvutė, kad būtų lengva pašalinti kūno plaukelius

Kūno priežiūros kirpimo galvutė skirta greitoms kūno priežiūros procedūroms keliaujant. 26 mm kirpimo galvutė užtikrina greitą ir lengvą naudojimą bet kurioje kūno vietoje (pvz., kojos keliai).

Mažas, kad galėtumėte jį pasiimti su savimi

Mažas, kad galėtumėte jį pasiimti su savimi

Pakankamai mažas, kad tilptų rankinėje, ir maitinamas baterijomis, todėl galite pasiimti keliaudami. Pridedama AAA baterija.

Pridedamas valymo šepetys, kad galėtumėte pasirūpinti kirptuvo higiena

Pridedamas valymo šepetys, kad galėtumėte pasirūpinti kirptuvo higiena

Naudodami pridedamą valymo šepetį greitai išvalysite kirptuvą ir palaikysite higieną.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

25

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

18/02/2015

Polska

Polska

świetny

Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

16/02/2015

Polska

Polska

Świetny

Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

16/02/2015

Polska

Polska

Świetny

Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 