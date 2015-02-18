30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Kūnas
Kūno priežiūros kirpimo galvutė skirta greitoms kūno priežiūros procedūroms keliaujant. 26 mm kirpimo galvutė užtikrina greitą ir lengvą naudojimą bet kurioje kūno vietoje (pvz., kojos keliai).
Pakankamai mažas, kad tilptų rankinėje, ir maitinamas baterijomis, todėl galite pasiimti keliaudami. Pridedama AAA baterija.
Naudodami pridedamą valymo šepetį greitai išvalysite kirptuvą ir palaikysite higieną.
4.9
iš 5
25
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ewcia25
18/02/2015
Polska
świetny
Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
MamaKrzysia
16/02/2015
Polska
Świetny
Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
aszka
16/02/2015
Polska
Świetny
Trymer jest doskonały,zmieści się w każdej torebce i można go wszędzie ze sobą zabrać ,sprawdza się w 100%
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP6393/00 Trymer do szybkiego wyrównywania
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.