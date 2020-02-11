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  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus
  • Paprasta šalinti plaukus

Nutraukta gamyba

Satinelle EssentialKompaktiškas epiliatorius

HP6420/00

4.7
| (318) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Paprasta šalinti plaukus
Mėgaukitės ilgalaikiu švelnumu su „Philips Satinelle“. Švelniai šalina nuo šaknų net 0,5 mm ilgio plaukus. Epiliatoriumi su ergonomiška rankenėle ir laidu lengva naudotis. Plaunama epiliavimo galvutė optimaliai higienai.
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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Paprasta šalinti plaukus

  • kojoms

  • Laidinis epiliatorius

  • Ergonomiška rankenėlė

Patogi laikyti, profiliuota ergonomiška rankenėlė

Patogi laikyti, profiliuota ergonomiška rankenėlė

Suapvalinta forma puikiai tinka rankoje ir suteikia galimybę patogiai šalinti plaukus. Be to, puikiai atrodo!

Švelnūs pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos

Švelnūs pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos

Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai pašalina net 0,5 mm ilgio plaukelius netempdami odos.

Plaunama epiliavimo galvutė ypatingai higienai ir paprastam valymui

Plaunama epiliavimo galvutė ypatingai higienai ir paprastam valymui

Šio epiliatoriaus galvutę galimą plauti. Ją nuėmę galite išplauti po tekančiu vandeniu ir taip pasirūpinti higiena

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

318

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

11/02/2020

Polska

Polska

Super

Mam od dawna, jest prosty i funkcjonalny. Podróżowałam z nim w dalekie strony i wszędzie się sprawdził.

Argumentai už

dobrze depiluje, niełatwo go zepsuć

Argumentai prieš

trzeba uważać na kabelek, bo z czasem może się skręcać.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

07/06/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt w przystępnej cenie

Jestem bardzo zadowolona z tego depilatora. Skutecznie usuwa włoski. Jest mały, poręczny i w korzystnej cenie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

13/09/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo dobry depilator

Łatwy w użytkowaniu, długotrwały efekt. Jestem bardzo zadowolona.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 