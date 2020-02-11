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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
kojoms
2 priedai
Laidinis epiliatorius
Ergonomiška rankenėlė
Suapvalinta forma puikiai tinka rankoje ir suteikia galimybę patogiai šalinti plaukus. Be to, puikiai atrodo!
Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai pašalina net 0,5 mm ilgio plaukelius netempdami odos.
Šio epiliatoriaus galvutę galimą plauti. Ją nuėmę galite išplauti po tekančiu vandeniu ir taip pasirūpinti higiena
4.7
iš 5
318
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
MoLo
11/02/2020
Polska
Super
Mam od dawna, jest prosty i funkcjonalny. Podróżowałam z nim w dalekie strony i wszędzie się sprawdził.
Argumentai už
dobrze depiluje, niełatwo go zepsuć
Argumentai prieš
trzeba uważać na kabelek, bo z czasem może się skręcać.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Antonina
07/06/2019
Polska
Bardzo dobry produkt w przystępnej cenie
Jestem bardzo zadowolona z tego depilatora. Skutecznie usuwa włoski. Jest mały, poręczny i w korzystnej cenie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
wioletta2006
13/09/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo dobry depilator
Łatwy w użytkowaniu, długotrwały efekt. Jestem bardzo zadowolona.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktowy depilator
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.