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Nutraukta gamyba

SatinPerfectEpiliatorius

HP6577/00

4.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
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„Philips SatinPerfect“ epiliatorius su „SkinPerfect“ sistema pašalina net smulkius ir trumpus plaukelius bei apsaugo odą. „Wet&Dry“ – patogiam naudojimui duše. Pridedama skutimo galvutė su kirpimo šukomis.
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Epiliatorius su „SkinPerfect“ sistema

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  • „Wet & Dry“

  • su skutimo galvute

Tekstūriniai keramikos diskai pašalina net plonus ir trumpus plaukelius

Tekstūriniai keramikos diskai pašalina net plonus ir trumpus plaukelius

Šio epiliatoriaus keraminiai nelygaus paviršiaus diskai švelniai pašalina net smulkiausius plaukelius

Plati epiliavimo galvutė vienu judesiu apima didesnį plotą

Plati epiliavimo galvutė vienu judesiu apima didesnį plotą

Mūsų itin plati epiliatoriaus galvutė nepriekaištingai šalina plaukus kiekvienu judesiu, kad per kelias minutes galėtumėte džiaugtis glotnia oda ir ilgai išliekančiais rezultatais.

Švelnūs pešiojimo diskai šalina plaukelius netempdami odos

Švelnūs pešiojimo diskai šalina plaukelius netempdami odos

Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

06/11/2014

Polska

Polska

Świetny

Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6577/00 Depilator

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже зручний у користуванні

Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

29/11/2013

Polska

Polska

Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)

Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6577/00 Depilator

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  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 