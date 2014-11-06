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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
„Wet & Dry“
su skutimo galvute
Šio epiliatoriaus keraminiai nelygaus paviršiaus diskai švelniai pašalina net smulkiausius plaukelius
Mūsų itin plati epiliatoriaus galvutė nepriekaištingai šalina plaukus kiekvienu judesiu, kad per kelias minutes galėtumėte džiaugtis glotnia oda ir ilgai išliekančiais rezultatais.
Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ataga
06/11/2014
Polska
Świetny
Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Marina777
01/04/2019
Україна
Цей продукт дуже зручний у користуванні
Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
afferzystka007
29/11/2013
Polska
Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)
Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6577/00 Depilator
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.