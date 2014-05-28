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Nutraukta gamyba
Atskleiskite savo tobulą odą
„Philips SatinPerfect“ epiliatorius su „SkinPerfect“ sistema pašalina net smulkius ir trumpus plaukelius bei apsaugo odą. „Wet&Dry“ – patogu naudoti duše. Su „Wet&Dry“ tiksliu epiliatoriumi, skutimo galvute su šukomis ir išmaniuoju pincetu
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
„Wet & Dry“
Deluxe“ laida
Šio epiliatoriaus keraminiai nelygaus paviršiaus diskai švelniai pašalina net smulkiausius plaukelius
Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos.
Drėgnam ir sausam skutimui.
4.8
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
jasmin80
28/05/2014
Polska
Super produkt.Polecam wszystkim.
Produkt godny polecenia. Depilacja bezprzewodowa to bardzo wygodny sposób na usuwanie owłosienia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Hubert83
09/03/2014
Polska
Super polecam!!
Produkt rewelacyjny, usuwa wszystkie włoski. Jedyny minus to chodzi głośno.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6581/00 Depilator
ElenaKo52
26/10/2021
Україна
Дуже задоволена
Навіть і не пам’ятаю як давно я купила цей епілятор. Але не пошкодувала ні разу. Зручний у використанні. Можна використовувати зарядженим без розетки. Є різні насадки. Рекомендую)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Naudojimo data 2019-10-26
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Naudojimo data 2019-10-26
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.