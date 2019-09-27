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Nutraukta gamyba
Įvairios garbanos, nuolatinė priežiūra
Ilgai išliekančios, amžinos garbanos, ir jos visada tokios bus! „Philips Multi-Curler“ padės jums modeliuoti įvairių stilių garbanas: nuo smulkių ir standžių iki banguotų ir laisvai krintančių. Eksperimentuokite su savo garbanomis ir kartu saugokite plaukus.
4 šukuosenos formavimo priedai
190 °C temperatūra
Keraminė danga
„Philips“ daugiafunkcio plaukų tiesintuvo priedai: 16 mm garbanojimo žnyplės garbanoms formuoti; ant 16 mm žnyplių užmaunamas šepetys plaukams purenti; ant 22 mm garbanojimo žnyplių užmaunamas spiralinis šepetys didelėms garbanoms ir gražioms bangoms formuoti.
Keraminė danga geresnei jūsų plaukų priežiūrai.
190 °C modeliavimo temperatūra – džiaukitės puikia šukuosena ilgiau nepažeisdami plaukų.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Anita79
27/09/2019
Magyarország
Könnyen használható
Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8696/00 Többfunkciós hajformázó
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8696/00 Többfunkciós hajformázó