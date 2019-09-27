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Nutraukta gamyba

Daugiafunkcis plaukų tiesintuvas

HP8696/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Įvairios garbanos, nuolatinė priežiūra

Ilgai išliekančios, amžinos garbanos, ir jos visada tokios bus! „Philips Multi-Curler“ padės jums modeliuoti įvairių stilių garbanas: nuo smulkių ir standžių iki banguotų ir laisvai krintančių. Eksperimentuokite su savo garbanomis ir kartu saugokite plaukus.

Peržiūrėti visas naudas

Garbanojimo žnyplėmis sumodeliuosite mėgstamas garbanas

Įvairios garbanos, nuolatinė priežiūra

  • 4 šukuosenos formavimo priedai

  • 190 °C temperatūra

  • Keraminė danga

16 mm žnyplės ir užmaunamas šepetys; 22 mm žnyplės, užmaunamas spiralinis šepetys

16 mm žnyplės ir užmaunamas šepetys; 22 mm žnyplės, užmaunamas spiralinis šepetys

„Philips“ daugiafunkcio plaukų tiesintuvo priedai: 16 mm garbanojimo žnyplės garbanoms formuoti; ant 16 mm žnyplių užmaunamas šepetys plaukams purenti; ant 22 mm garbanojimo žnyplių užmaunamas spiralinis šepetys didelėms garbanoms ir gražioms bangoms formuoti.

Kiekvienas kaitinimo priedas padengtas keramine danga –

Kiekvienas kaitinimo priedas padengtas keramine danga –

Keraminė danga geresnei jūsų plaukų priežiūrai.

190 °C modeliavimo temperatūra – džiaukitės puikia šukuosena ilgiau

190 °C modeliavimo temperatūra – džiaukitės puikia šukuosena ilgiau

190 °C modeliavimo temperatūra – džiaukitės puikia šukuosena ilgiau nepažeisdami plaukų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyen használható

Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8696/00 Többfunkciós hajformázó

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8696/00 Többfunkciós hajformázó

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