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Nutraukta gamyba
Slankiosios titano plokštelės
Tiksliai valdoma 230 °C temperatūra
Jonizuojanti priež. žvilg. plaukams
10 sek. įkaitimo laikas
Itin kokybiškos titanu padengtos plokštelės geriausiai praleidžia šilumą. Ši geriausios kokybės plokštelių medžiaga yra tvirta, patvari ir greitai perduoda šilumą, todėl plaukus ištiesinsite greitai ir vienodai.
Slankiosios plokštelės juda, kai tiesinant plaukus spaudžiate per stipriai. Tokiu būdu plauko kamienas apsaugomas nuo pažeidimo, o plaukai – nuo lūžinėjimo.
Ilgesnės, 100 mm, plokštelės geriau priglunda prie plaukų – tobulų tiesinimo rezultatų pasieksite lengviau ir greičiau.
4.8
iš 5
148
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
SaFanta
22/04/2022
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Ļoti labs matu taisnotāns!
Neplēš matus, ļoti ātri uzkarst līdz lietošanas temperatūrai. Mati kļūst zīdaini, mīksti. Iegādājos to jau otro reizi, jo pirmais nejauši tika sadauzīts. Labs pirkums!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs
Linda600
05/02/2021
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Ļoti labs
Mati nepaliek pūkaini un netiek dedzināti. Fantastisks rezultāts
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs
SinKo
12/01/2018
Latvija
Lielisks taisnotājs
Pēc mēneša lietošanas esmu sajūsmā, ērts, praktisks lietošanā un ļoti labi iztaisno matus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs