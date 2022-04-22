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  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
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  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
  • Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis

Nutraukta gamyba

Prestige ProTiesinimo žnyplės

HPS930/00

4.8
| (148) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis
„Philips Straightener Prestige Pro“ išsiskiria greitu ir itin kokybišku veikimu naudojant slankiąsias titano plokšteles. Pradėkite naudoti akimirksniu, palaukę vos 10 sek., kol įkais, ir mėgaukitės optimaliu valdymu, naudodami skaitmeninius temperatūros nustatymus.
Peržiūrėti visas naudas

Itin kokybiškas tiesinimas su titano plokštelėmis

  • Slankiosios titano plokštelės

  • Tiksliai valdoma 230 °C temperatūra

  • Jonizuojanti priež. žvilg. plaukams

  • 10 sek. įkaitimo laikas

Titanu padengtos žnyplės greitam ir lygiam tiesinimui

Titanu padengtos žnyplės greitam ir lygiam tiesinimui

Itin kokybiškos titanu padengtos plokštelės geriausiai praleidžia šilumą. Ši geriausios kokybės plokštelių medžiaga yra tvirta, patvari ir greitai perduoda šilumą, todėl plaukus ištiesinsite greitai ir vienodai.

Apsaugokite plaukus nuo lūžinėjimo naudodami slankiąsias žnyples

Apsaugokite plaukus nuo lūžinėjimo naudodami slankiąsias žnyples

Slankiosios plokštelės juda, kai tiesinant plaukus spaudžiate per stipriai. Tokiu būdu plauko kamienas apsaugomas nuo pažeidimo, o plaukai – nuo lūžinėjimo.

100 mm ilgio plokštelės greitam ir lengvam tiesinimui

100 mm ilgio plokštelės greitam ir lengvam tiesinimui

Ilgesnės, 100 mm, plokštelės geriau priglunda prie plaukų – tobulų tiesinimo rezultatų pasieksite lengviau ir greičiau.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

148

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

22/04/2022

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Ļoti labs matu taisnotāns!

Neplēš matus, ļoti ātri uzkarst līdz lietošanas temperatūrai. Mati kļūst zīdaini, mīksti. Iegādājos to jau otro reizi, jo pirmais nejauši tika sadauzīts. Labs pirkums!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs

05/02/2021

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Ļoti labs

Mati nepaliek pūkaini un netiek dedzināti. Fantastisks rezultāts

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs

12/01/2018

Latvija

Latvija

Lielisks taisnotājs

Pēc mēneša lietošanas esmu sajūsmā, ērts, praktisks lietošanā un ļoti labi iztaisno matus.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs

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