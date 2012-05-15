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Nutraukta gamyba
„Philips“ barzdaskutė su dviejų peiliukų sistema: pirmasis peiliukas pakelia, antrasis nuskuta – tai užtikrina patogų ir švarų skutimąsi.
Automatiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido ir kaklo linkio, todėl lanksčiau ir švelniau skuta.
Itin aštrius „Philips“ barzdaskutės peiliukus priglauskite arčiau savo veido odos.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
mwm84
15/05/2012
Polska
świetnie goli
Zawsze kupuje golarki philips bo świetnie golą------
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6640/16 Electric shaver
Laca1
18/10/2019
Magyarország
Kiváló teljesítmény, tökéletesen megbízható
Sok borotvát kipróbáltam de ennél jobbat nem találtam. Én csak ezt használom. Mindenkinek nagyon ajánlom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektromos borotva
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.