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Nutraukta gamyba

Shaver series 3000Elektrinis skustuvas

HQ6645/16

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Švarus skutimas
HQ6645 už priimtiną kainą skuta švariai ir patogiai. „Reflex Action“ sistema su ypatinga pakėlimo ir kirpimo technologija užtikrina švarų ir patogų skutimąsi.
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Švarus skutimas

Ypatinga „Lift & Cut" skutimo technologija su dviejų peiliukų sistema

Ypatinga „Lift & Cut" skutimo technologija su dviejų peiliukų sistema

„Philips“ barzdaskutė su dviejų peiliukų sistema: pirmasis peiliukas pakelia, antrasis nuskuta – tai užtikrina patogų ir švarų skutimąsi.

„Reflex Action“ sistema

„Reflex Action“ sistema

Automatiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido ir kaklo linkio, todėl lanksčiau ir švelniau skuta.

Individualiai veikiančios slankiosios galvutės

Individualiai veikiančios slankiosios galvutės

Itin aštrius „Philips“ barzdaskutės peiliukus priglauskite arčiau savo veido odos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
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2
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super holící strojek za pár korun

Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.

Argumentai už

Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic

Argumentai prieš

nevšiml jsem protože je dokonalý

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 