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Nutraukta gamyba
„Philips“ barzdaskutė su dviejų peiliukų sistema: pirmasis peiliukas pakelia, antrasis nuskuta – tai užtikrina patogų ir švarų skutimąsi.
Automatiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido ir kaklo linkio, todėl lanksčiau ir švelniau skuta.
Itin aštrius „Philips“ barzdaskutės peiliukus priglauskite arčiau savo veido odos.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
wangelis40
05/05/2021
Česká republika
Super holící strojek za pár korun
Super holící strojek za pár korun který doporučuji všem kteří nají tvrdší vousy tento strojek je nezmar ba tyto typy vousů není mu co vytknout perfektně se drží a je lehký a navíc co je důležitý jak jsem psal na začátku za dobrou cenu a když budete dělat pravidelné čištění jako já tak holící břity dlouho vydrží toto je za 22 let druhý strojek co jsem koupil od PHILIPSu a rozhodně jsem rozhodl dobře.
Argumentai už
Spolehlivost-tvar-ehkost-vysoká výdrž hlavic
Argumentai prieš
nevšiml jsem protože je dokonalý
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.