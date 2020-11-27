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Nutraukta gamyba

Shaver series 3000Elektrinis skustuvas

HQ6695/16

4
| (5) Atsiliepimai
Švarus skutimas
HQ6695 už priimtiną kainą skuta švariai ir patogiai. „Reflex Action“ sistema su ypatinga pakėlimo ir kirpimo technologija užtikrina švarų ir patogų skutimąsi.
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Švarus skutimas

Ypatinga „Lift & Cut" skutimo technologija su dviejų peiliukų sistema

Ypatinga „Lift & Cut" skutimo technologija su dviejų peiliukų sistema

„Philips“ barzdaskutė su dviejų peiliukų sistema: pirmasis peiliukas pakelia, antrasis nuskuta – tai užtikrina patogų ir švarų skutimąsi.

„Reflex Action“ sistema

„Reflex Action“ sistema

Automatiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido ir kaklo linkio, todėl lanksčiau ir švelniau skuta.

Individualiai veikiančios slankiosios galvutės

Individualiai veikiančios slankiosios galvutės

Itin aštrius „Philips“ barzdaskutės peiliukus priglauskite arčiau savo veido odos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

5

Atsiliepimai

4
1

27/11/2020

Polska

Polska

15 lat pracy

TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie

Argumentai už

cicha, skuteczna, wytrzymała

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

25/06/2020

România

România

Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor

Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

12/09/2019

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Vynikající holicí strojek

Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.

Argumentai už

jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 