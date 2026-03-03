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  • Greitesnis ir švaresnis skutimasis
  • Greitesnis ir švaresnis skutimasis
  • Greitesnis ir švaresnis skutimasis

Nutraukta gamyba

Speed-XLElektrinis skustuvas

HQ8100

Greitesnis ir švaresnis skutimasis
Pažangios „Speed-XL“ skutimo galvutės skuta 50 % didesnį paviršių*, todėl nusiskutama greičiau ir švariau. *Lyginant su standartinėmis rotacinėmis skutimo galvutėmis
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50% didesnis skutimo paviršius

Greitesnis ir švaresnis skutimasis

„Speed-XL“ skutimo galvutės užtikrina greitesnį ir švaresnį skutimąsi

„Speed-XL“ skutimo galvutės užtikrina greitesnį ir švaresnį skutimąsi

Trys skutimo žiedai skuta 50% didesnį skutimo paviršių ir leidžia skustis greitai bei švariai. * palyginta su standartinėmis rotacinėmis skutimo galvutėmis.

Preciziško skutimo sistema

Preciziško skutimo sistema

Ypač plonomis elektrinės barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.

„Super Lift & Cut“ technologija

„Super Lift & Cut“ technologija

Šios elektrinės barzdaskutės dviejų peiliukų sistema pakelia plaukus ir patogiai nuskuta prie pat odos paviršiaus.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 