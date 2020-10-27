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Nutraukta gamyba

8200 seriesElektrinis skustuvas

HQ8240

Greitai. Švariai. Efektyviai.
Trijų takelių „Speed-XL" skustuvo galvutės siūlo 50% didesnį paviršių greitam ir švariam skutimuisi
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Greitai. Švariai. Efektyviai.

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Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“ užtikrina greitesnį ir efektyvesnį skutimąsi

Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“ užtikrina greitesnį ir efektyvesnį skutimąsi

3 skutimo galvutės nuolat liečia jūsų odą, užtikrindamos greitą ir efektyvų skutimą.

„FastRinse“ su antibakterine danga viduje

„FastRinse“ su antibakterine danga viduje

Skutimo įtaiso viduje esanti antibakterinė danga užtikrina, kad skustuvą nuplausite per kelias sekundes.

Preciziško skutimo sistema

Preciziško skutimo sistema

Ypač plonomis elektrinės barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 