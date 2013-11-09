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Nutraukta gamyba

8200 seriesElektrinis skustuvas

HQ8260

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Greitai. Švariai. Efektyviai.
Šios „Philips“ elektrinės trijų takelių „Speed-XL“ barzdaskutės galvutės apima 50 % didesnį paviršių, todėl greitai ir švariai nusiskusite
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Greitai. Švariai. Efektyviai.

  • Su baterijos įkrovimo indikatoriumi

Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“ užtikrina greitesnį ir efektyvesnį skutimąsi

Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“ užtikrina greitesnį ir efektyvesnį skutimąsi

3 skutimo galvutės nuolat liečia jūsų odą, užtikrindamos greitą ir efektyvų skutimą.

Preciziško skutimo sistema

Preciziško skutimo sistema

Ypač plonomis elektrinės barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.

„Super Lift & Cut“ technologija

„Super Lift & Cut“ technologija

Šios elektrinės barzdaskutės dviejų peiliukų sistema pakelia plaukus ir patogiai nuskuta prie pat odos paviršiaus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

09/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt .

Bardzo dobry produkt . Używam już 3 lata . I działa bardzo dobrze. Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8200 series HQ8260 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8200 series HQ8260 Electric shaver

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 