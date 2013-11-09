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Nutraukta gamyba
Su baterijos įkrovimo indikatoriumi
3 skutimo galvutės nuolat liečia jūsų odą, užtikrindamos greitą ir efektyvų skutimą.
Ypač plonomis elektrinės barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.
Šios elektrinės barzdaskutės dviejų peiliukų sistema pakelia plaukus ir patogiai nuskuta prie pat odos paviršiaus.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Artur153
09/11/2013
Polska
Bardzo dobry produkt .
Bardzo dobry produkt . Używam już 3 lata . I działa bardzo dobrze. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8200 series HQ8260 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8200 series HQ8260 Electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.