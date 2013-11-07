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Nutraukta gamyba
Su baterijos įkrovimo indikatoriumi
3 skutimo galvutės nuolat liečia jūsų odą, užtikrindamos greitą ir efektyvų skutimą.
Skutimo įtaiso viduje esanti antibakterinė danga užtikrina, kad skustuvą nuplausite per kelias sekundes.
Ypač plonomis elektrinės barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.
4.5
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Andrzejcol
07/11/2013
Polska
Bardzo dobry i praktyczny produkt
Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Andrzejcol
15/05/2012
Polska
Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.
Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Razak
06/12/2024
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Holicí strojek
Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.