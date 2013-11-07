GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Greitai. Švariai. Efektyviai.
  • Greitai. Švariai. Efektyviai.
  • Greitai. Švariai. Efektyviai.
  • Greitai. Švariai. Efektyviai.
  • Greitai. Švariai. Efektyviai.
  • Greitai. Švariai. Efektyviai.
  • Greitai. Švariai. Efektyviai.
  • Greitai. Švariai. Efektyviai.
  • Greitai. Švariai. Efektyviai.
  • Greitai. Švariai. Efektyviai.
  • Greitai. Švariai. Efektyviai.
  • Greitai. Švariai. Efektyviai.

Nutraukta gamyba

Shaver series 3000Elektrinis skustuvas

HQ8270/17

4.5
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Greitai. Švariai. Efektyviai.
Skutimo galvutės „Speed-XL“ su trimis šios „Philips“ elektrinės barzdaskutės takeliais nuskuta 50 % didesnį plotą ir užtikrina greitą bei švarų skutimąsi.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Greitai. Švariai. Efektyviai.

  • Su baterijos įkrovimo indikatoriumi

Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“ užtikrina greitesnį ir efektyvesnį skutimąsi

Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“ užtikrina greitesnį ir efektyvesnį skutimąsi

3 skutimo galvutės nuolat liečia jūsų odą, užtikrindamos greitą ir efektyvų skutimą.

„FastRinse“ su antibakterine danga viduje

„FastRinse“ su antibakterine danga viduje

Skutimo įtaiso viduje esanti antibakterinė danga užtikrina, kad skustuvą nuplausite per kelias sekundes.

Preciziško skutimo sistema

Preciziško skutimo sistema

Ypač plonomis elektrinės barzdaskutės galvutėmis su grioveliais nuskutami ilgesni, o su skylutėmis – trumpesni plaukeliai.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i praktyczny produkt

Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.

Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Holicí strojek

Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 