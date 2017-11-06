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  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
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  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje

Nutraukta gamyba

SmartTouch-XLElektrinis skustuvas

HQ9160

4.8
| (6) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį
Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
Vyrams, kurie siekia tik geriausių rezultatų. Skustuve „SmartTouch-XL“ įrengtos pažangios „Speed-XL“ skutimosi galvutės ir unikali prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“; dėl to jis skuta idealiai švariai ir mažiau dirgina odą.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Tobula skutimosi švara, net ir sunkiai pasiekiamų vietų

Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje

Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“ užtikrina greitesnį ir efektyvesnį skutimąsi

Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“ užtikrina greitesnį ir efektyvesnį skutimąsi

3 skutimo galvutės nuolat liečia jūsų odą, užtikrindamos greitą ir efektyvų skutimą.

„Speed-XL“ skutimo galvutės užtikrina greitesnį ir švaresnį skutimąsi

„Speed-XL“ skutimo galvutės užtikrina greitesnį ir švaresnį skutimąsi

Trys skutimo žiedai skuta 50% didesnį skutimo paviršių ir leidžia skustis greitai bei švariai. * palyginta su standartinėmis rotacinėmis skutimo galvutėmis.

Komforto valdymo sistema skustuvą pritaiko jūsų odai

Komforto valdymo sistema skustuvą pritaiko jūsų odai

Komforto valdymo sistema skustuvą pritaiko jūsų odai. Jei norite skustis greitai, patogiai ir švariai, pasirinkite nuostatą „Normal“ (įprastinis skutimasis). Jei norite skustis patogiai ir švariai bei nesudirginti jautrios odos, pasirinkite nuostatą „Sensitive“ (jautrios odos skutimas).

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

6

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

06/11/2017

Polska

Polska

Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka

To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

20/10/2017

Polska

Polska

Doskonała golarka

Same zalety. Mam ją 12 lat i goli bez zarzutu. Doskonała bateria służy 3 tygodnie po naładowaniu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

15/03/2018

Česká republika

Česká republika

Exceletní

Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 