30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
3 skutimo galvutės nuolat liečia jūsų odą, užtikrindamos greitą ir efektyvų skutimą.
Trys skutimo žiedai skuta 50% didesnį skutimo paviršių ir leidžia skustis greitai bei švariai. * palyginta su standartinėmis rotacinėmis skutimo galvutėmis.
Komforto valdymo sistema skustuvą pritaiko jūsų odai. Jei norite skustis greitai, patogiai ir švariai, pasirinkite nuostatą „Normal“ (įprastinis skutimasis). Jei norite skustis patogiai ir švariai bei nesudirginti jautrios odos, pasirinkite nuostatą „Sensitive“ (jautrios odos skutimas).
4.8
iš 5
6
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
AdamMat
06/11/2017
Polska
Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka
To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Adammat1
20/10/2017
Polska
Doskonała golarka
Same zalety. Mam ją 12 lat i goli bez zarzutu. Doskonała bateria służy 3 tygodnie po naładowaniu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
ZOZO
15/03/2018
Česká republika
Exceletní
Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.