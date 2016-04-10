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  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
  • Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje

Nutraukta gamyba

SmartTouch-XLElektrinis skustuvas

HQ9190CC

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje
Vyrams, kurie siekia tik geriausių rezultatų. Skustuve „SmartTouch-XL“ įrengtos pažangios „Speed-XL“ skutimosi galvutės ir unikali prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“; dėl to jis skuta idealiai švariai, netgi sunkiai pasiekiamose vietose.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Tobula skutimosi švara, net ir sunkiai pasiekiamų vietų

Geriausia barzdaskutė tarp Nr.1 pasaulyje

Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“ užtikrina greitesnį ir efektyvesnį skutimąsi

Prisitaikymo prie veido kontūrų sistema „SmartTouch“ užtikrina greitesnį ir efektyvesnį skutimąsi

3 skutimo galvutės nuolat liečia jūsų odą, užtikrindamos greitą ir efektyvų skutimą.

„Speed-XL“ skutimo galvutės užtikrina greitesnį ir švaresnį skutimąsi

„Speed-XL“ skutimo galvutės užtikrina greitesnį ir švaresnį skutimąsi

Trys skutimo žiedai skuta 50% didesnį skutimo paviršių ir leidžia skustis greitai bei švariai. * palyginta su standartinėmis rotacinėmis skutimo galvutėmis.

Komforto valdymo sistema skustuvą pritaiko jūsų odai

Komforto valdymo sistema skustuvą pritaiko jūsų odai

Komforto valdymo sistema skustuvą pritaiko jūsų odai. Jei norite skustis greitai, patogiai ir švariai, pasirinkite nuostatą „Normal“ (įprastinis skutimasis). Jei norite skustis patogiai ir švariai bei nesudirginti jautrios odos, pasirinkite nuostatą „Sensitive“ (jautrios odos skutimas).

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

10/04/2016

Polska

Polska

Najlepsza golarka jaką zrobił Philips

Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

15/07/2015

Polska

Polska

jest doskonały

Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

04/04/2019

Україна

Україна

надежный и удобный продукт

очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 