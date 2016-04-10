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Nutraukta gamyba
3 skutimo galvutės nuolat liečia jūsų odą, užtikrindamos greitą ir efektyvų skutimą.
Trys skutimo žiedai skuta 50% didesnį skutimo paviršių ir leidžia skustis greitai bei švariai. * palyginta su standartinėmis rotacinėmis skutimo galvutėmis.
Komforto valdymo sistema skustuvą pritaiko jūsų odai. Jei norite skustis greitai, patogiai ir švariai, pasirinkite nuostatą „Normal“ (įprastinis skutimasis). Jei norite skustis patogiai ir švariai bei nesudirginti jautrios odos, pasirinkite nuostatą „Sensitive“ (jautrios odos skutimas).
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
KJ69
10/04/2016
Polska
Najlepsza golarka jaką zrobił Philips
Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
witekp59
15/07/2015
Polska
jest doskonały
Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Doktor
04/04/2019
Україна
надежный и удобный продукт
очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.