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rankinis maišytuvas

HR1350

rankinis maišytuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips

  • PDF fail., 2 MB
  • 13 March 2026

„Philips“ rankinis maišytuvas su galingu 250 vatų varikliu padeda lengvai paruošti puikias sriubas, tyres ir kokteilius.

  • PDF fail.
  • 29 March 2026

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Trikčių diagnostika ir šalinimas

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