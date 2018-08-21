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  • Lengvai paruošiamas sveikas maistas
  • Lengvai paruošiamas sveikas maistas

Nutraukta gamyba

rankinis maišytuvas

HR1351/70

4.4

| (46) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį

Lengvai paruošiamas sveikas maistas

„Philips“ rankinis plaktuvas ir jo galingas 250 vatų variklis ir kapotuvas, padeda lengvai paruošti puikias sriubas, piurė ir kokteilius.

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Skirtas puikioms sriuboms, piurė ir kokteiliams

Lengvai paruošiamas sveikas maistas

  • 250 W

  • maišytuvas su menzūrėle ir kapokliu

Galingas 250 vatų variklis

1 greitis

1 greitis

Kapoklio priedas

Kapoklio priedas

Kapoti skirtas priedas svogūnams, sūriui ir kt. smulkinti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

46

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

21/08/2018

Lietuva

Lietuva

Philips“ Daily Collection Rankinis maišytuvas HR1600/00 550 w

Unikalu, nes paprastas, bet ne prastas. Labai patogiai laikyti rankoje. Pomidorai ir paprikos jau sutrinti su visomis zievelemis. Peiliukas - Liuks.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

28/06/2016

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Pilda savas funkcijas

Lieliski palīdz pagatavot mazulim biezenīšus ( ērti lietot un mazgāt )

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

28/06/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit

Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

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