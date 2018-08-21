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Nutraukta gamyba
Lengvai paruošiamas sveikas maistas
„Philips“ rankinis plaktuvas ir jo galingas 250 vatų variklis ir kapotuvas, padeda lengvai paruošti puikias sriubas, piurė ir kokteilius.
250 W
maišytuvas su menzūrėle ir kapokliu
Kapoti skirtas priedas svogūnams, sūriui ir kt. smulkinti.
4.4
iš 5
46
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
burbuls65
21/08/2018
Lietuva
Philips“ Daily Collection Rankinis maišytuvas HR1600/00 550 w
Unikalu, nes paprastas, bet ne prastas. Labai patogiai laikyti rankoje. Pomidorai ir paprikos jau sutrinti su visomis zievelemis. Peiliukas - Liuks.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas
MaZAaKTM
28/06/2016
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Pilda savas funkcijas
Lieliski palīdz pagatavot mazulim biezenīšus ( ērti lietot un mazgāt )
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis
faris28
28/06/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit
Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny