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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
600 W
Plastikinis antgalis
Kapoklis ir 1 priedas
„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.
Naudojant gaminį komforto suteikia švelni rankena ir mygtukai.
4.8
iš 5
30
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
EDYTA77
23/03/2016
Polska
SUPER PRODUKT POLECAM
CICHY , FAJNY, WSZYSTKO CO POTRZEBUJE JESTEM WSTANIE NIM ZROBIC, POLECAM
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Zoe41
29/12/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
super sprzęt podręczny
łatwy w stosowaniu i myciu, bardzo przydatny do przygotowywania posiłków dla małych dzieci, sprawdza się do małych ilości jedzenia
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Klaudiusz
19/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
BARDZO PRZYDATNY PRZY ROBOTACH KUCHENNYCH DLA 1-2 OSOBOWEJ RODZINY.
[Employee of philipsglobal] Bardzo dobry produkt i bardzo przydatny do szybkich działań w kuchni.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny