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  • Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
  • Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
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Nutraukta gamyba

Daily CollectionRankinis maišytuvas

HR1363/00

4.8
| (30) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
„Philips“ rankinis maišytuvo 600 W galios ir dvigubo veikimo peiliuko derinys suteikia puikius rezultatas per kelias sekundes. Dar niekada nebuvo taip lengva paruošti sveiką ir skanų maistą!
Peržiūrėti visas naudas

Maišytuvas su dvigubo veikimo ašmenimis

Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių

  • 600 W

  • Plastikinis antgalis

  • Kapoklis ir 1 priedas

Detachable plastic bar

Dvigubo veikimo ašmenys

Dvigubo veikimo ašmenys

„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.

Minkšta rankenėlė ir mygtukai

Naudojant gaminį komforto suteikia švelni rankena ir mygtukai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

30

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

23/03/2016

Polska

Polska

SUPER PRODUKT POLECAM

CICHY , FAJNY, WSZYSTKO CO POTRZEBUJE JESTEM WSTANIE NIM ZROBIC, POLECAM

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

29/12/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

super sprzęt podręczny

łatwy w stosowaniu i myciu, bardzo przydatny do przygotowywania posiłków dla małych dzieci, sprawdza się do małych ilości jedzenia

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

19/09/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

BARDZO PRZYDATNY PRZY ROBOTACH KUCHENNYCH DLA 1-2 OSOBOWEJ RODZINY.

[Employee of philipsglobal] Bardzo dobry produkt i bardzo przydatny do szybkich działań w kuchni.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

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