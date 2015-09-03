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Nutraukta gamyba
Daugiau galios ir profesionalus rezultatas
Šviežią, kokybišką maistą vertina kiekvienas virėjas. Tačiau jums nereikia būti profesionaliu kulinaru, kad taip paruoštumėte. Naudodami naująjį „Philips“ rankinį maišytuvą galite greitai ir lengvai pasiekti profesionalių rezultatų savo virtuvėje.
700 W, metalinis antgalis
Dvigubo veikimo peilis
1 l menzūrėlė, kapoklis
5 greičiai ir turbofunkcija
„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.
„Philips“ rankinio maišytuvo XL dydžio kapoklio priedu (1000 ml) galėsite susmulkinti didelius mėsos, žolelių, riešutų, sūrio, šokolado ir svogūnų kiekius vos per kelias sekundes.
4.3
iš 5
13
Atsiliepimai
85%
Rekomenduoja šį gaminį
Mikijs
03/09/2015
Latvija
Super ērts, stilīgs un perfekti pilda funkcijas.
Šis ir labākais pirkums pēdējā laikā. 5 zvaigznes!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis
ROBERTOxxxxxxxxxxx
15/02/2015
Polska
bardzo dobry blender
super blender bardzo mocny i bardzo wydajny ja osobiscie robie nim koktajle i wspaniale miksuje polecam ten produkt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
kubawro
14/07/2014
Polska
Niezastąpiony w mojej kuchni
Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny