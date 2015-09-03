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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90

Nutraukta gamyba

Pure Essentials CollectionRankinis maišytuvas

HR1371/90

4.3

| (13) Atsiliepimai | 85% Rekomenduoja šį gaminį

Daugiau galios ir profesionalus rezultatas

Šviežią, kokybišką maistą vertina kiekvienas virėjas. Tačiau jums nereikia būti profesionaliu kulinaru, kad taip paruoštumėte. Naudodami naująjį „Philips“ rankinį maišytuvą galite greitai ir lengvai pasiekti profesionalių rezultatų savo virtuvėje.

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Galingas 700 W variklis ir dvigubo veikimo ašmenys

Daugiau galios ir profesionalus rezultatas

  • 700 W, metalinis antgalis

  • Dvigubo veikimo peilis

  • 1 l menzūrėlė, kapoklis

  •  5 greičiai ir turbofunkcija

Dvigubo veikimo ašmenys

Dvigubo veikimo ašmenys

„Philips“ rankinio maišytuvo dvigubo veikimo peiliukai pjauna horizontaliai ir vertikaliai.

Keli greičiai ir „turbo“ mygtukas

Keli greičiai ir „turbo“ mygtukas

XL dydžio kapoklio priedas, skirtas kapoti didelius produktų kiekius

XL dydžio kapoklio priedas, skirtas kapoti didelius produktų kiekius

„Philips“ rankinio maišytuvo XL dydžio kapoklio priedu (1000 ml) galėsite susmulkinti didelius mėsos, žolelių, riešutų, sūrio, šokolado ir svogūnų kiekius vos per kelias sekundes.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

13

Atsiliepimai

85%

Rekomenduoja šį gaminį

3

03/09/2015

Latvija

Latvija

Super ērts, stilīgs un perfekti pilda funkcijas.

Šis ir labākais pirkums pēdējā laikā. 5 zvaigznes!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis

15/02/2015

Polska

Polska

bardzo dobry blender

super blender bardzo mocny i bardzo wydajny ja osobiscie robie nim koktajle i wspaniale miksuje polecam ten produkt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

14/07/2014

Polska

Polska

Niezastąpiony w mojej kuchni

Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.