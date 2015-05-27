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Nutraukta gamyba
Daugiau galios optimaliam universalumui
Šviežią, kokybišką maistą vertina kiekvienas virėjas. Tačiau jums nereikia būti profesionaliu kulinaru, kad taip gamintumėte. Naudodami naująjį „Philips“ rankinį maišytuvą HR1377/90, galite pasiekti profesionalių rezultatų savo virtuvėje!
700 W
Metal. antgalis, dvigubo veik. peilis
4 priedas
5 greičiai ir turbofunkcija
Didelis 1,5 l virtuvės kombaino priedas.
4.7
iš 5
18
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
damian88max
27/05/2015
Polska
Gorąco polecam ten Blender
Niezastąpiony blender po siłowni zawszę robię miks banana z mlekiem i cynamonem pychota. A do czego używa go kobieta w domu tego sam nie wiem i nie chce poznawać bo jeszcze zatrudni mnie do pracy :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
samsung757
09/07/2014
Polska
Bardzo przydatny w kuchni :)
Blender znakomity,łatwy w obsłudze i myciu, dobrze rozdrabnia, nie rozpryskuje, bardzo mocny i wydajny,Goraco polecam ten model!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Mirko62
27/05/2014
Polska
Warto go mieć
Robot doskonały pod każdym wzgledem, jest dużo cichszy od swoich poprzedników
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny