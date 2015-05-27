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Nutraukta gamyba

Pure Essentials CollectionRankinis maišytuvas

HR1377/90

4.7

| (18) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Daugiau galios optimaliam universalumui

Šviežią, kokybišką maistą vertina kiekvienas virėjas. Tačiau jums nereikia būti profesionaliu kulinaru, kad taip gamintumėte. Naudodami naująjį „Philips“ rankinį maišytuvą HR1377/90, galite pasiekti profesionalių rezultatų savo virtuvėje!

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Galingas 700 W variklis ir virtuvės kombaino priedas

Daugiau galios optimaliam universalumui

  • 700 W

  • Metal. antgalis, dvigubo veik. peilis

  • 4 priedas

  •  5 greičiai ir turbofunkcija

Didelis 1,5 l virtuvės kombaino priedas

Didelis 1,5 l virtuvės kombaino priedas

Didelis 1,5 l virtuvės kombaino priedas.

5 greičio nuostatos optimaliam našumui

„Turbo“ mygtukas intensyviam darbui

„Turbo“ mygtukas intensyviam darbui

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

18

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

27/05/2015

Polska

Polska

Gorąco polecam ten Blender

Niezastąpiony blender po siłowni zawszę robię miks banana z mlekiem i cynamonem pychota. A do czego używa go kobieta w domu tego sam nie wiem i nie chce poznawać bo jeszcze zatrudni mnie do pracy :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

09/07/2014

Polska

Polska

Bardzo przydatny w kuchni :)

Blender znakomity,łatwy w obsłudze i myciu, dobrze rozdrabnia, nie rozpryskuje, bardzo mocny i wydajny,Goraco polecam ten model!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

27/05/2014

Polska

Polska

Warto go mieć

Robot doskonały pod każdym wzgledem, jest dużo cichszy od swoich poprzedników

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

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